Delrio all' attacco | La Lega di Salvini è neofascista

Lega - Delrio : ‘Vicina alla destra europea’. Salvini : “È meglio tacere e sembrare stupidi - che parlare e togliere il dubbio” : La Lega di Matteo Salvini? “Legata ai neofascismi europei“, secondo il ministro uscente Graziano Delrio. Lo aveva detto giovedì a Radio Cusano Campus, lo ha ripetuto ad Agorà nel giorno del giuramento del governo Conte. Neanche il tempo di ribadirlo e il segretario del Carroccio reagisce citando Oscar Wilde: “A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio”, scrive su Facebook. Delrio, ...

Pd : Delrio - non vedo scissione all’orizzonte - io pasdaran unità : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “A Martina va detto grazie, l’importante è che la direzione del partito sia quella giusta. Bisogna fare una discussione sui temi, più che sulle persone. Io non mi candido alle primarie” e “non vedo una scissione all’orizzonte”. Lo ha detto Graziano Delrio, ministro uscente e capogruppo del Pd alla Camera, ai microfoni di ‘Circo Massimo’ su Radio Capital. “Noi ...

Governo - Delrio : “I partiti riconsiderino la proposta di Mattarella”. Martina : “M5s e Lega dicano se hanno fallito” : “M5s e Lega non possono più perdere tempo e devono dismettere la campagna elettorale permanente, per dire chiaramente se la loro ipotesi di Governo è fallita”. Lo dice il reggente del Pd, Maurizio Martina, in conferenza stampa al Nazareno. E il capogruppo dem alla Camera, Graziano Delrio, afferma: “Auspichiamo, se si continua a perdere tempo, che i partiti riconsiderino la proposta del presidente della Repubblica, che è l’unica ...

Governo : Delrio - fallimento politica non porti a fallimento istituzioni : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – “E’ molto grave rimandare a votare gli italiani dopo pochi mesi. Capiamo che ci sia il fallimento della politica dei vincitori, almeno che non si facciano fallire le istituzioni”. Lo dice il capogruppo del Pd alla Camera. Graziano Delrio.“E’ in gioco -aggiunge- una proposta istituzionale. Sulla politica si può scherzare, credo che questo percorso per dare qualche mese e fare poche ...

Rumors : Governo del Presidente? Matteo Renzi pensa all'accordo Aperture di Delrio al programma 5S : Alla fine anche il Pd ancora a trazione Renzi è pronto a cedere all'extrema ratio del Governo del presidente. Quello che tutti i partiti escludono a parole ma non nelle chiacchiere informali lontano da orecchie indiscrete Segui su affaritaliani.it

Pd - dialogo o no col M5S? Franceschini dice sì. Delrio : 'Stiamo all'opposizione' : Ancora scintille e divisioni tra i Dem dopo la débacle subita anche sulle mancate nomine dei Questori di Camera e Senato -

Pd Capigruppo Camera e Senato/ Eletti Marcucci e Delrio : non mancano le polemiche - ma non dalla minoranza... : Forza Italia Capigruppo Camera e Senato: Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini prendono il posto di Renato Brunetta e Paolo Romani. Quest'ultimo dice:"Io sconfitto? Sono Araba Fenice..."(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 21:59:00 GMT)

Pd - Delrio capogruppo alla Camera. Al Senato c'è Marcucci : Graziano Delrio e Andrea Marcucci sono stati eletti capigruppo del Pd alla Camera e al Senato per acclamazione delle assemblee dei deputati e dei Senatori. «Vogliamo provare tutti...

Delrio capogruppo Pd alla Camera - Marcucci per il Senato : Roma, 27 mar. , askanews, Graziano Delrio è stato eletto per acclamazione capogruppo del Pd alla Camera. Il reggente Maurizio Martina ha proposto il suo nome, in apertura dell'assemblea dei deputati ...

Pd - Delrio capogruppo alla Camera : Graziano Delrio è il nuovo capogruppo del Pd alla Camera. L'assemblea dei deputati lo ha eletto per acclamazione. "Lo faccio con spirito di servizio e di unità per il Partito democratico. Per un'...

Pd - Delrio capogruppo alla Camera. Al Senato c'è Marcucci : Graziano Delrio è stato eletto capogruppo del Pd alla Camera per acclamazione dell'assemblea dei deputati. Per il Senato il reggente Maurizio Martina proporrà Andrea...

Pd - Graziano Delrio eletto capogruppo alla Camera. Il renziano Andrea Marcucci proposto per il Senato : Graziano Delrio sarà il capogruppo del Pd alla Camera nella legislatura appena iniziata. Il ministro dei Trasporti uscente è stato eletto per acclamazione dall’assemblea dei deputati dem. Andrea Marcucci è il secondo nome proposto dal reggente Maurizio Martina per il Senato. La coppia di nomi ha rappresentato la mediazione per evitare di andare alla conta, con i renziani pronti al voto segreto, forti di almeno 32 voti su 54 al Senato e di ...

