Debutta con il primo singolo Alessia Pallavicino | cantante di Scicli

Uber Eats Debutta a Napoli - in collaborazione con McDonald’s : Il mercato del food delivery continua a crescere in modo esponenziale in tutto il mondo e ovviamente anche in Italia, dove la quantità di app che offrono servizi per la consegna di cibo a domicilio continua a crescere ed espandersi in un numero sempre maggiore di città italiane, tanto che solo in Italia ha dato vita ad un mercato che, secondo dati recenti, avrebbe un valore superiore a 2 miliardi di euro. Tra gli esponenti più noti del settore ...

Rugby – Mondiale Under 20 - la Nazionale italiana Debutta domani contro la Scozia a Beziers : La Nazionale italiana di Rugby debutterà domani al Mondiale Under 20 affrontando la Scozia a Beziers Il Mondiale U20 degli Azzurri capitanati da Michele Lamaro approda sulla pagina Facebook ufficiale della FIR e sul portale www.theRugbychannel.it. Tutti gli appassionati potranno seguire gratuitamente sui propri personal computer e sui propri smartphone i cinque incontri che vedranno la Nazionale italiana U20 protagonista nel Mondiale di ...

Mancini Debutta contro l'Arabia Saudita - tra esordi e ritorni : Nell'amichevole di stasera a San Gallo , Svizzera, rientra Balotelli e Criscito, sei giocatori sotto i 25 anni -

Xiaomi Debutta in Italia con due smartphone e… un monopattino : Due smartphone di punta delle rispettive categorie e uno scooter elettrico, che anticipa la disponibilità di vari dispostivi e accessori firmati dal produttore cinese. Così Xiaomi debutta sul mercato Italiano, una mossa che amplia l’espansione nel Vecchio Continente, iniziata sei mesi fa in Spagna e proseguita con il via in Francia di due giorni fa. E in attesa dell’inaugurazione del negozio monomarca presso il centro commerciale “Il Centro” di ...

The Sinner Debutta sul 20 in attesa della seconda stagione : anticipazioni episodi del 20 e 27 maggio : La prima stagione di The Sinner debutta oggi, 20 maggio, sul canale 20 di Mediaset in attesa della seconda stagione che sarà presto in produzione per una messa in onda estiva. Al centro di tutto ci sarà l'amata Cora Tannetti che avrà il volto di Jessica Biel, protagonista e produttrice della serie tv, che, da donna devota al marito, impegnata nell'attività di famiglia, tutto d'un tratto si trasforma in un'assassina. Cosa è scattato nella ...

The Fall Debutta su Rai 4 con la prima stagione : The Fall è pronto al debutto su Rai 4 in prima serata. Oggi, 20 maggio 2018, l’emittente nazionale impegnerà la sua prima serata con i primi due episodi della serie Tv con protagonista Gillian Anderson. Al centro di The Fall la detective Stella Gibson, alle prese con un serial killer che ha colpito la città di Belfast. La trama di The Fall Le abilità di Stella nell’interpretare la personalità dei criminali le permette di entrare a ...

Mazda CX-3 - Con il restyling Debutta il nuovo 1.8 diesel : La Mazda ha presentato in Giappone il Model Year 2018 della CX-3, che nel corso dell'estate sarà commercializzato anche in Europa. Le novità riguardano gli allestimenti e solo in minima parte il design, ma è soprattutto il debutto della nuova gamma dei propulsori a fare notizia. Il restyling era già stato anticipato al Salone di New York, senza però rivelare l'arrivo di un nuovo motore diesel.nuovo Skyactiv-D 1.8.La Mazda ha annunciato per la ...

Serie C - play off - i sorteggi : l'Alessandria Debutta con la FeralpiSalò : ROMA - Sono stati soteggiati gli accoppiamenti per il primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Le sei squadre qualificate dopo il secondo turno preliminare , Piacenza , Viterbese , ...

Sea of Thieves si aggiorna con la patch 1.0.7 - Debuttano finalmente le ciurme private : I server di Sea of Thieves sono stati offline per alcune ore nella mattinata di oggi mentre veniva applicata la patch 1.0.7 al gioco, che introduce finalmente le ciurme private e altre interessanti novità al titolo piratesco di Rare.Le ciurme private permettono finalmente di bloccare uno o più posti sul proprio galeone per i nostri amici, senza che questo venga riempito in automatico dal matchmaking casuale. Potremo quindi selezionare tra Ciurma ...

Paola Perego Debutta su Rai Radio 2 con Al posto del cuore - Anteprima Video : E' tempo di nuovi impegni per [Video] Paola Perego. La conduttrice, tra le più amate della tv di Stato, quest'estate si cimentera' in una nuova avventura professionale che le permettera' di sperimentare un campo diverso da quello televisivo. La Perego, infatti, debuttera' come speaker Radiofonica sulle frequenze di Rai Radio 2 e lo fara' con un nuovo programma che in questi giorni sta preparando 'in gran segreto' con colei che sara' la sua nuova ...

Shopping-lampo per Amazon - Debutta a Milano il servizio 'Consegna Oggi' : Oggi siamo entusiasti di rendere Prime ancora più veloce, offrendo ai clienti la consegna in giornata senza costi aggiuntivi, oltre ai tanti vantaggi inclusi nel loro abbonamento, come lo streaming ...

Debutta 'Leto' e alla conferenza una sedia vuota contro zar Putin : La targhetta con il nome, Kirill Serebrennikov, e una sedia vuota: alla conferenza stampa del film Leto, applaudito in concorso, pesa come un macigno l'assenza del regista russo che sconta gli arresti ...