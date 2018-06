DEADPOOL 2 Il film che tra risate e paradossi perde per strada la trama

ilsussidiario

: Ho visto deadpool ed è stato FANTASTICO, ho riso tantissimo e poi quanto ho adorato tutti i riferimenti che sono st… - saphirvblau : Ho visto deadpool ed è stato FANTASTICO, ho riso tantissimo e poi quanto ho adorato tutti i riferimenti che sono st… - 3cinematographe : #Deadpool2: #Fenomeno nella clip ufficiale del film di #DavidLeitch - cinematicroma : Deadpool 2: Fenomeno nella clip ufficiale del film di David Leitch -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Ildi David Leitch non fa nulla per nascondere le sue pecche e ci scherza anche su. Tra tantiil supereroe Marvel finisce per insegnare delle regole. BRUNO ZAMPETTI(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 06:11:00 GMT)X FACTOR 2018/ Con Asia Argento in giuria chissenefrega della musica?, di YodaASPETTANDO IL MONDIALE/ Fuga per la vittoria, unda salvare per la partita di calcio, di G. Foresti