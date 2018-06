Dazi | la Ue porta Usa e Cina davanti al Wto

Dazi - Coldiretti : Trump scatena una guerra che vale 40 - 5 miliardi di esportazioni Made in Italy : Le decisioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump rischiano di scatenare una guerra commerciale che vale 40,5 miliardi di esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti con gli autoveicoli ed il cibo che rappresentano le principali voci. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i possibili Dazi fino al 25% per le auto mentre sta per scadere il primo giugno la proroga dall’esenzione dai Dazi sull’alluminio europeo. Un annuncio che – ...

Trump pensa a nuovi Dazi su auto importate in Usa : New York, 24 mag. , askanews, Come fatto con i dazi su acciaio e alluminio, l'amministrazione Trump potrebbe ricorrere a una legge del 1962 per imporre tariffe doganali sulle auto importate negli ...

Wsj : Trump valuta introduzione Dazi fino al 25% su auto importate : Wsj: Trump valuta introduzione dazi fino al 25% su auto importate Wsj: Trump valuta introduzione dazi fino al 25% su auto importate Continua a leggere L'articolo Wsj: Trump valuta introduzione dazi fino al 25% su auto importate proviene da NewsGo.

La Cina abbassa i Dazi sulle importazioni di auto. E gli Stati Uniti ringraziano : C’eravamo tanto amati. In realtà, nonostante gli alti e bassi ricorrenti nelle relazioni di lungo periodo, i “bisticci” tra Cina e Stati Uniti tendono con gran frequenza a ricomporsi in accordi adeguati ad entrambe le parti. L’ultimo atto distensivo è costituito dall’annunciato ribasso dei dazi di importazione in Cina relativi agli autoveicoli: con effetto dal prossimo 1° luglio l’aliquota sarà tagliata dall’attuale 25% fino al 15%, mentre le ...

Cina - nuovi segnali di distensione : giù i Dazi sulle importazioni di auto e ricambi : PECHINO - La Cina dirà che era tutto previsto, parte del suo processo di apertura del mercato. Gli Stati Uniti diranno che è merito loro, delle minacce tariffarie di Donald Trump. Ma nel gioco delle ...

Usa - Wsj rivela : “Trump vuole Dazi del 20% su auto importate”. L’allarme di Coldiretti : “Escalation di ritorsioni” : In assenza di smentite è più che una voce: Trump sarebbe pronto a mettere dazi del 20% anche sulle auto importate, con un occhio alle emissioni ma soprattutto agli interessi dell’industria nazionale. La notizia viene data dal Wall Street Journal e in un attimo rimbalza in Italia e nel mondo. Filtra dall’incontro tra The Donald e i produttori che si è svolto alla Casa Bianca. L’amministrazione Usa spiega la mossa con l’intenzione di applicare ...

Dazi : Trump sulle auto importate vuole imporre tariffa del 20% : ...l'incontro avuto alla Casa Bianca con i vertici dei principali costruttori d'auto mondiali - Donald Trump vuole imporre una tariffa del 20% sulle auto importate dall'Europa e dal resto del mondo ...

I Dazi di Trump potrebbero incidere su esportazioni italiane per 37 - 7 miliardi di euro : I nuovi dazi alle importazioni introdotti negli Stati Uniti d'America rappresentano una minaccia il made in Italy ed il Centro studi di Unimpresa, ha provato a...

Coldiretti - Dazi : frenano le esportazioni Made in Italy fuori dall’Unione Europea - in calo del 2.2% : Con le tensioni commerciali provocate dalla “guerra dei dazi” frenano le esportazioni Made in Italy fuori dall’Unione Europea, in calo del 2,2% e con riduzioni che vanno dal -11,1% in Russia al -3,1% in Cina, ma rallenta la crescita anche in Usa dove il segno resta comunque positivo (+1,6%). E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero nel marzo 2018 rispetto allo stesso periodo ...

"Meno Dazi sulle importazioni di auto". La Cina cerca una tregua con gli Usa : Ma per le tariffe su alluminio e acciaio Pechino denuncia Washington al Wto Il presidente Xi promette di continuare l'apertura dell'economia cinese, riducendo i dazi sulle auto importate, potenziando la protezione della proprietà intellettuale, e facilitando gli investimenti stranieri nel settore finanziario. Così offre un ...

Svolta Usa-Cina : Pechino annuncia tagli sui Dazi auto importate : "Dobbiamo evitare di cercare il predominio ad ogni costo e [...] respingere la politica di potere' mentre le nazioni dovrebbero "impegnarsi per l'apertura, la connettività e i benefici reciproci, ...

Metalmeccanici russi propongono di rispondere ai Dazi d'importazione USA - : "Ora l'azienda sente i suggerimenti, li discuteremo. Inizialmente abbiamo pensato ad un incontro, ora abbiamo deciso di rinviarlo di pochi giorni per prepararci meglio. Siamo in attesa di suggerimenti ...