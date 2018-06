Darmian alla Juventus Manca solo l' ufficialità | le cifre dell' affare | già oggi le visite?

Darmian alla JUVENTUS/ 13 milioni allo United : jolly per le fasce in una difesa tutta "made in Italy" : Matteo DARMIAN sarà il primo colpo del calciomercato JUVENTUS: messi sul piatto 13 milioni di euro da girare al Manchester United, l'operazione sembra essere in dirittura di arrivo(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 19:03:00 GMT)