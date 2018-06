Dalle sigarette ai jeans | ecco come la guerra dei dazi farà lievitare i prezzi

vanityfair

(Di venerdì 1 giugno 2018) Nelle guerre commerciali, non ci sono vincitori. Ma chi ci rimette più di tutti sono i consumatori e le aziende produttrici. Così, adesso che il presidente americano Donald Trump ha deciso di imporresull’alluminio e l’acciaio importati da Unione Europea (l’Italia è fra i maggiori esportatori, dopo la Germania), Canada e Messico, facendo appello a «ragioni di sicurezza nazionale», l’Europa sta già preparando misure di rappresaglia e ritorsione. Che, per tutti noi consumatori, si tradurrebbero nell’aumento del prezzo da pagare per comprare i prodotti simbolo del «made in Usa». Le prime tariffe europee potrebbero scattare già dal prossimo 20 giugno. Ce lo ha spiegato il presidente della Federconsumatori, Emilio Viafora: «L’aumento medio della tassazione varierebbe a seconda dei prodotti, e colpirebbe, capi di abbigliamento e calzature, alcolici e cosmetici. Se ...