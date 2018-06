Dal delta del Po un uomo crocifisso 2 000 anni fa | come Gesù

meteoweb.eu

(Di sabato 2 giugno 2018) Un ritrovamento con delle curiose similarità, quello avvenuto vicino a Rovigo: undi 2.000fa, messo in croce dai Romani. Si tratta del secondo caso documentato al mondo di una crocifissione d’epoca romana, probabilmente uno schiavo trentenne, di bassa statura e di corporatura gracile. I segni dell’esecuzione, rimasti impressi sulle ossa del piede, sono stati esaminati da un gruppo di esperti delle Università di Ferrara e Firenze, che pubblicano i risultati dello studio sulla rivista Archaeological and Anthropological Sciences. Il reperto era stato scoperto durante gli scavi archeologici d’emergenza condotti tra il 2006 e il 2007 dall’allora Soprintendenza Archeologica del Veneto, in occasione della posa in opera del metanodotto in località La Larda di Gavello, nei pressi di Rovigo. “Nonostante le cattive condizioni di conservazione, ...