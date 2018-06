Curry 5 | le scarpe di Steph raccontate dai designer Under Armour

gqitalia

(Di venerdì 1 giugno 2018) Per la quarta volta di fila e con due titoli in bacheca,engioca anche quest’anno da protagonista le NBA Finals, nella sfida che è solo l’ultimo capitolo della più grande saga sotto canestro dei nostri giorni: Cleveland contro Golden State. Sull’altro sponda c’è LeBron, il giocatore totale.en invece incarna in pieno quello disruptive dei nostri anni, il playmaker rivoluzionario con la leggerezza dei suoi 191 centimetri per 86 chili – un peso leggero nell’arena ruvida del basket Nba –, con le sue giocate creative e geniali, i tiri da tre supersonici. Il Leo Messi del basket – l’ha detto pure lui. “Il playmaker dei Golden State Warriors è un giocatore unico, capace di stravolgere il gioco e segnare un’epoca”, ha scritto Alessio Caprodossi per GQ. Un giocatore che secondo qualcuno ha rovinato il gioco; comunque così inaspettato e fuori dagli schemi ...