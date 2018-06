Crisi di Governo in Spagna | Rajoy sfiduciato | il socialista Sanchez è il nuovo premier

La soluzione alla Crisi di governo c'è ed è il Generatore automatico di Governi : Sono passati due mesi e 27 giorni dalle ultime elezioni e l'Italia ancora non ha un governo. Tra incontri, smentite, contratti di governo e segretissimi "piani B", la politica italiana stenta a sciogliere la matassa delle alleanze e il governo ancora non nasce. La soluzione a tutto, però, c'è. E si trova sul web, tanto per cambiare. Così ci si imbatte in un sito che, deus ex machina, pone fine allo stillicidio politico a cui ...

Governo - pazza Crisi : gioco a premier in ottantotto giorni : Trattative Di Maio-Salvini, mentre sono già ottantotto le pagine strappate dal calendario di questa crisi di Governo. Quasi tre mesi di dichiarazioni, veti incrociati, nomine, rinunce e colpi di scena.

Governo - la stampa tedesca : “Probabile uscita dell’Italia dall’euro”. Ex ministro Fischer : “Crisi peggiore di quella greca” : “Non dovremmo salvare l’Italia”. E’ il titolo di un nuovo editoriale apparso su Die Zeit che, al di là delle opinioni che contiene, rende bene l’idea su un fatto: in Germania l’ipotesi che il nostro Paese possa rivivere la stessa situazione della Grecia è ormai all’ordine del giorno e viene considerata una reale probabilità. Come viene definita “Probabile” anche un’uscita dell’Italia dall’Euro: parola di Hans-Werner Sinn. Il noto economista ...

Governo : Crisi compatta dem - Pd per astensione su Cottarelli e ok voto luglio : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Siamo tornati a parlare, a telefonarci…”. Dopo settimane di tensione tra renziani e le altre componenti dem, la crisi ricompatta il Pd. Una tregua. Almeno in queste ore. Con la soddisfazione di aver centrato due obiettivi. Il primo aver “spiazzato M5S e Lega” con l’annuncio dell’astensione sulla fiducia ad un eventuale Governo Cottarelli. astensione confermata oggi. Da ...

Governo : Crisi compatta dem - Pd per astensione su Cottarelli e ok voto luglio (2) : (AdnKronos) – Intanto oggi da Leu, piuttosto critico in prima battuta, è arrivata un’apertura su una possibile alleanza. Oggi ne hanno parlato i parlamentari di Liberi e Uguali in una riunione alla Camera e Federico Fornaro sintetizza così il quadro: “Siamo per provare a verificare la condizioni di un’alleanza ampia che possa contrapporsi ai populismi che sta danneggiando il Paese”. Ma, aggiunge, occorre ...

Governo - dal 4 marzo al fallimento di Conte (passando per il no di Renzi al M5s) : tutte le tappe della Crisi : Ottantasette lunghissimi giorni di attesa. Mai, nella storia della Repubblica italiana, era passato così tanto tempo dalla data delle elezioni alla nascita di un Governo (che ancora non si vede). Nel mezzo, cinque giri di consultazioni, due mandati esplorativi ai presidenti di Camera e Senato e due pre-incarichi. Il primo a Giuseppe Conte, premier designato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini per il Governo M5s-Lega, il secondo al tecnico Carlo ...

Governo - Gomez : “Mattarella? Non ha gestito al meglio questa Crisi. Aveva anche altri strumenti” : “Mattarella? Penso che, purtroppo, lui, in assoluta buona fede, non abbia gestito al meglio questa crisi”. Sono le parole del direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, Peter Gomez, nel corso de L’Aria che Tira (La7). “Mattarella Aveva anche altri strumenti” – spiega – “Poteva accompagnare il Governo con una sua dichiarazione ufficiale, che elencava tutti i limiti ricordati da Visco. Poteva far presente al presidente del Consiglio ...

La Crisi di governo giova a La7Il successo della formula CairoTerza rete dopo Rai1 e Canale 5 : La crisi di governo con la querelle tra Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Sergio Mattarella, il caso Carlo Cottarelli, la débacle di Giuseppe Conte, l'esecutivo Lega-m5s che non parte e tutte le varie tappe dello stallo post-elettorale, hanno precipitato secondo la vulgata il Paese nel caos... ma a qualcuno hanno giovato eccome Segui su affaritaliani.it

Governo - media Usa temono per l’euro. Nyt : “Prospettiva di uscita dell’Italia più pericolosa di Crisi greca e Brexit” : “L’incertezza dell’Italia spinge l’euro in primo piano, l’ultimo posto che l’Europa vuole”. E ancora: “L’Italia scatena il timore globale di una nuova crisi dell’euro“. I titoli del New York Times e del Wall Street Journal danno l’idea di come i media statunitensi vedano la crisi politica del nostro Paese, che occupa l’apertura dei loro siti. Le elezioni anticipate “sarebbero un brutto ...

Governo : Gros-Pietro - certo che Mattarella condurrà Italia fuori da Crisi (2) : Milano, 30 mag. (AdnKronos) – A chi gli chiedeva, poi, cosa ne pensasse sulla recente decisione dell’Ecofin di approvare il pacchetto banche che prevede misure volte a contenere il rischio, ma non a condividerlo, il numero uno di Ca’ de Sass risponde: “Il processo di costruzione è in corso e quindi anche il progetto è soggetto a delle modifiche”. Ed è per questo che “l’Italia deve essere parte attiva ...

