tomshw

: CRESCO6, il supercomputer più potente del Sud Italia - TomsHWItalia : CRESCO6, il supercomputer più potente del Sud Italia - francoleuzzi : RT @ENEAOfficial: #cresco6 oggi al centro Enea di Portici inauguriamo il supercomputer da 700mila mld di operazioni matematiche al secondo… - lenovoitalia : RT @ENEAOfficial: #cresco6 oggi al centro Enea di Portici inauguriamo il supercomputer da 700mila mld di operazioni matematiche al secondo… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) ... come l'Energy oriented Centre of Excellence for computing applications , EoCoE, , di cui ENEA è partner', afferma Massimo Celino, esperto ENEA in scienza dei materiali computazionale. EoCoE è uno ...