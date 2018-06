Cottarelli | Per il governo sarà difficile mantenere le promesse

L'appello di Cottarelli al Governo : "Non aumentate l'Iva per finanziare Flat tax" : "Quale sarebbe stato il mio primo intervento se fossi diventato Presidente? Affrontare l'emergenza degli sbarchi". Ha risposto così l'ex premier incaricato Carlo Cottarelli, direttore dell'...

Pizza - selfie e strette di mano Prima sera da premier per Conte Un passante : "Viva Cottarelli". VIDEO : Una passeggiata e una Pizza vicino casa. Ha trascorso così la sua Prima serata da premier, Giuseppe Conte, che non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione ai tanti giornalisti che lo seguivano. "La Prima Pizza da premier? Come da cittadino normale", ha detto soltanto. Segui su affaritaliani.it

Cottarelli rimette il mandato Conte al Colle per l'incarico : Il patto è stato fatto. Raggiunto l'accordo tra M5s e Lega. Ad annunciarlo è stato il capogruppo della Lega, Giancarlo Giorgetti. Dopo una giornata fitta di trattative e di voci che si rincorrevano sulla squadra dei ministri, dopo un incontro fiume tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio arriva l'annuncio dei due leader: "Ci sono le condizioni per un governo politico, per un esecutivo M5s-Lega".Insomma Salvini e Di Maio avrebbero trovato la quadra ...

Cottarelli : "Un esecutivo politico è la soluzione migliore per il Paese" : Carlo Cottarelli ha rimesso il mandato di formare il governo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "È stato per...

Governo : Mattarella ringrazia Cottarelli Per senso istituzioni : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ringraziato il presidente del Consiglio incaricato, Carlo Cottarelli, per “il senso delle istituzioni e la costante attenzione per l’interesse nazionale che hanno caratterizzato l’impegno svolto nell’espletamento dell’incarico affidatogli”. L'articolo Governo: Mattarella ringrazia Cottarelli per senso istituzioni sembra ...

Governo : Mattarella ringrazia Cottarelli Per senso istituzioni : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ringraziato il presidente del Consiglio incaricato, Carlo Cottarelli, per “il senso delle istituzioni e la costante attenzione per l’interesse nazionale che hanno caratterizzato l’impegno svolto nell’espletamento dell’incarico affidatogli”. L'articolo Governo: Mattarella ringrazia Cottarelli per senso istituzioni sembra ...

Cottarelli rimette l'incarico : 'governo politico di gran lunga miglior soluzione per Paese' : L'ex-responsabile della spending review formula gli auguri al governo nascente e si scusa con la stapa per il silenzio di questi giorni, ricevendo in cambio un caloroso quanto inusuale applauso -

Il governo Cottarelli si farà e vi spiego il perché : di Marco Gigante Il veto opposto dal presidente Mattarella al governo M5s-Lega scombussola da giorni lo scenario politico italiano. Da una parte si assiste alla risalita implacabile dello spread e alle reazioni negative dei mercati; dall’altra alla ricomparsa sulla scena politica di alcuni partiti, come il Pd e Leu, che vedono in questo un momento per tornare alla ribalta. Colpiscono in tale frangente le strategie messe in atto dai leader della ...

Governo : ultima chance per Salvini-Di Maio<br>poi Cottarelli e il voto : Oggi Matteo Salvini e Luigi Di Maio avranno con ogni probabilità l’ultima chance di formare un Governo politico, dopodiché il presidente Sergio Mattarella sarà “costretto” a dare il via all’esecutivo “neutrale”, ma che nasce sostanzialmente morto, a guida Carlo Cottarelli. A lui l’onere della “normale amministrazione” fino alle prossime elezioni, che non si potrebbero tenere a luglio. La situazione è dunque ben delineata, con Luigi Di Maio ...

Governo - ultima possibilità per M5S-Lega. Cottarelli in panchina - per ora - : ... ovvero dal Governo di Giuseppe Conte , ma con una novità , rinunciare a Paolo Savona come ministro dell'Economia . "Troviamo una persona della stessa caratura dell'eccellente professor Savona" per ...

Governo live - ultime notizie : per Savona si attende Salvini/ Di Maio spera - Cottarelli in stand-by : Governo live, ultime notizie: per Savona si attende Salvini, Di Maio spera, Cottarelli in stand-by. Altra giornata cruciale per quanto riguarda il prossimo esecutivo italiano: tutte le news. Quella di oggi si preannuncia un’altra giornata cruciale per il futuro Governo, e di conseguenza, per il futuro dell’Italia. Nelle ultime ore si è decisamente riaperta la possibilità che alla fine si costituisca l’esecutivo gialloverde composto da ...

Scuola : Cottarelli in stand by - gravi ripercussioni in arrivo? : Il Governo è fermo, così come il futuro della Scuola. Le ultime news degne di nota sono quelle riguardanti l’incontro tra il Presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avvenuto stamattina. Nessuna soluzione, nessun nuovo ministro. La fase politica italiana sembra avere incontrato una grave fase di stallo. Nessuno […] L'articolo Scuola: Cottarelli in stand by, gravi ...

GOVERNO ULTIME NOTIZIE - DI MAIO : “HO UN'IDEA PER SAVONA”/ Attesa Colle-Cottarelli - Fraccaro consiglia Salvini : GOVERNO ULTIME NOTIZIE, diretta live: Cottarelli attende "maggioranza politica": Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 21:19:00 GMT)

Governo : Mattarella e Cottarelli non forzano - tempo per esecutivo politico/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Nel frattempo Cottarelli ha comunque messo a punto la lista dei ministri per quell’esecutivo di garanzia che dovrebbe portare il Paese alle elezioni, se dovesse fallire anche l’ultimo tentativo di intesa tra M5S e Lega, meglio se all’inizio del prossimo anno dopo l’approvazione della legge di bilancio oppure tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.Con il passare delle ore ...