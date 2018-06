: Governo, Cottarelli rimette il mandato: “Meglio un esecutivo politico di uno tecnico. Così meno incertezza” - fattoquotidiano : Governo, Cottarelli rimette il mandato: “Meglio un esecutivo politico di uno tecnico. Così meno incertezza” - lorepregliasco : Ma non è che era meglio verificare con i partiti l'accelerazione sullo scioglimento delle Camere *prima* di dare l'… - antogea : RT @carlo_magnani: @VincinoWeb @russ_alexx @ginopagliuca Gira la lista dei ministri di Conte... più tardi uscirà anche quella di Cottarelli… -

"Se si vorrà introdurre la flat tax,sarà inevitabile alzare l'Iva.Non la considero una soluzione saggia". Così l'ex commissario alla 'spending review'. "Per motivi psicologici sarebbenonl'Iva". "Ho grande rispetto per il prof. Tria (nuovo ministro Economia,ndr). Si trova a gestire una situazione non facilissima",aggiunge."Sicuramente non è un teorico dell'uscita dall'euro".Con la fine del "quantitative easing",l'acquisto di titoli di Stato dalla Bce, "non ci saranno effetti enormi".(Di venerdì 1 giugno 2018)