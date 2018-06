Costanza Caracciolo è incinta Bobo Vieri sarà papà di una bambina | l' ex velina al quinto

Costanza Caracciolo è al quinto mese : Vieri sarà papà di una bambina : Costanza Caracciolo e Bobo Vieri ripartono da una bambina e si preparano a diventare genitori. Secondo alcune indiscrezioni infatti l’ex velina sarebbe già al quinto mese di gravidanza. 44 lui, 28 lei, stanno insieme da circa un anno e hanno già affrontato il lutto più grande. Nel novembre del 2017 infatti Costanza Caracciolo aveva perso il figlio che aspettava da Bobo Vieri. Un aborto spontaneo, che aveva causato un grande dolore alla ...

Costanza Caracciolo e Christian Vieri genitori in autunno : Costanza Caracciolo sarebbe al quinto mese di gravidanza. La ex Velina di Striscia la notizia, secondo quanto riferisce Spy nel numero in edicola venerdì 1 giugno, sarebbe in dolce attesa e avrebbe organizzato una serata tra amiche per comunicare la lieta novella. La notizia che Costanza e Christian Vieri sarebbero diventati genitori in autunno era già circolata nei giorni scorsi quando a Portofino lei era stata paparazzata con un pancino che ...

Bobo Vieri-Costanza Caracciolo : sarà una bambina? : Dovrebbe essere rosa il fiocco che Christian Vieri e Costanza Caracciolo appenderanno fuori dalla loro porta. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Spy, infatti, la ex Velina sarebbe già al quinto mese di gravidanza e avrebbe di recente organizzato una cena per comunicare alle amiche che si tratta di una femminuccia e che probabilmente nascerà a settembre. Di ufficiale però non c’è ancora nulla: la coppia, infatti, per adesso preferisce ...

