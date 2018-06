Cos' è la truffa del tubo dell' acqua

PostePay sospesa via mail da servizio clienti? Una truffa - Cosa non fare : Sono in molti in questi giorni a credere di avere la PostePay sospesa: la carta di debito più diffusa in Italia è, suo malgradopdi nuovo protagonista di un tentativo di truffa, o sarebbe meglio dire phishing, ai danni degli italiani. Quali sono i rischi che si corrono e cosa è possibile fare per non cadere nella trappola? In apertura articolo proponiamo uno screen della presunta mail che notificherebbe la PostePay sospesa. La missiva, ...

WhatsApp - truffa del regalo Adidas : di Cosa si tratta e il pericolo che si corre : In questi giorni sta circolando su WhatsApp una nuova truffa ai danni degli utenti della messaggeria istantanea più usata in rete. Il messaggio in chat starebbe, infatti, spaventando numerosi utenti e si tratterebbe di una vera e propria truffa. Le persone più ingenue o con poca attitudine alla tecnologia possono cascarci, sicuramente, con molta facilità. È importante per gli utenti, quindi, segnalare questi illeciti episodi per cercare di ...

Cosenza. Truffa a Inps con 311 braccianti fantasma : Cosenza. Truffa a Inps con 311 braccianti fantasma – Ben 311 assunzioni fantasma che hanno creato un danno alle casse dello Stato di circa 550.000 euro. E’ quanto hanno scoperto i finanzieri della compagnia di Rossano (Cosenza) smascherando, al termine di una complessa indagine coordinata dalla procura di Castrovillari, una Truffa ai danni dell’Inps da parte di un’azienda agricola attraverso il meccanismo delle assunzioni ...

Truffa dei 2 euro - torna il pericolo sul resto in moneta : a Cosa stare attenti : La Truffa dei due euro, anche se è nota agli italiani da diverso tempo, a quanto par, riesce a mietere ancora vittime, in particolar modo nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti. Secondo le casistiche, infatti, in alcune città italiane capita ancora di ricevere il proprio resto con monete straniere simili ma dal valore monetario molto più basso e facilmente confondibile con la moneta originale da due euro. La Truffa dei due euro: ecco ...

Truffa dei due euro - attenti al resto in monete : ecco Cosa vi può succedere : La Truffa è nota da tempo, ma riesce ad essere estremamente longeva, specialmente nelle zone ad alta affluenza turistica. Ancora oggi, infatti, in città come Napoli e Roma , è possibile ricevere in ...

Whatsapp e la truffa Adidas : occhio all'inganno - Cosa non va fatto assolutamente : Whatsapp e Adidas sono due marchi che, nel loro campo, possono essere considerati di successo. Prima di approfondire l'incresciosa vicenda che può potenzialmente ingannare migliaia di utenti, occorre sottolineare che le due aziende sono totalmente estranee a quella che è quasi una vera e propria truffa. Accade questo in un'era in cui la comunicazione è sensibilmente semplificata da sistemi come quelli della popolare app di messaggistica che ha ...

Truffa banche online - chi ha svuotato i conti correnti ha mostrato a Cosa serve la Pec : Meriterebbero una standing ovation. In un Paese come il nostro, poi, dove la furbizia è uno dei principii su cui si incardinano le carriere e il successo, non ci stupiremmo un domani di vederli ricoprire qualche incarico di prestigio. Onore al merito, dunque, a chi ha smentito in maniera plateale la presunta inutilità della Posta elettronica certificata, a chi ha dimostrato che è uno strumento di facile uso anche per i meno esperti, a chi ha ...

Messina : inquirenti - Così i cybercriminali truffavano le persone con false Pec (2) : (AdnKronos) - Le indagini hanno fatto luce sul sistema utilizzato anche per riciclare il denaro carpito alle vittime attraverso passaggi in vari conti correnti, bancari e postali, al fine di rendere più complesso seguire i flussi finanziari. Pertanto oltre alle misure cautelare personale è stato dat

