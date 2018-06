Cosa guardare in tv nel weekend tra streaming - satellite e digitale terrestre : Sarà un weekend più soleggiato ma nulla vieta di passarlo ugualmente (anche) davanti a un piccolo schermo. E le occasioni interessanti per farlo non mancano. Ecco quindi Cosa guardare in tv in un mix di film e serie tv, ma anche musica e grande sport. Ovviamente, tra streaming, satellite e digitale terrestre. IN streaming Justice League (Infinity Premiere – dal 25 al 31 maggio) Finalmente visibile anche in streaming l’action movie diretto ...

Cosa guardare in tv nel weekend tra streaming - satellite e digitale terrestre : Gita fuori porta? Pare che questo weekend non sia l’ideale… meglio preparare un bel piano b divano-relax-tv. La prima tentazione, almeno sabato, sarà il Royal Wedding di cui tutti parlano, ma i più finiranno per cedere a del più semplice binge watching. IN streaming Tredici, seconda stagione (Netflix – dal 18 maggio) Nel 2017 si è segnalata come una delle serie dell’anno. Impossibile non guardarla e sentirla arrivare come un ...

Carlo Conti - schifo in diretta alla Corrida : Cosa è costretto a guardare : Un suonatore d'ascella. Questo il raccapricciante show andato in onda ieri alla Corrida , in prima serata su Raiuno, che ha fatto il pieno di ascolti. Carlo Conti era abbastanza schifato per la ...

Cosa guardare in tv nel weekend - tra streaming - satellite e digitale terrestre : Dopo una settimana intensa di lavoro, non si vede l’ora (anche) di mettersi sul divano, accendere la tv e fare un po’ di zapping. PEcco i dieci programmi che meritano di essere segnalati questo weekend. SUL digitale terrestre Il Commissario Montalbano (Rai1 – 6 aprile, prima serata) Nuova puntata della serie tv che vede Luca Zingaretti nei panni del personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri. L’episodio di stasera si ...

Serie Tv - che Cosa guardare ad aprile : Fra le più attese, c’è L’Alienista (dal 19 aprile su Netflix), il thriller tratto dall’omonimo best-seller di Caleb Carr, ambientato nella New York di fine Ottocento. Dakota Fanning e Luke Evans affiancano Daniel Brühl, nei panni dell’alienista Laszlo Kreizler, specializzato in patologie mentali, alla ricerca di un serial killer. Ma ci sono diverse Serie Tv da segnarsi ad aprile, soprattutto i ritorni. Come quello del ...

Google Play Film vi aiuta a trovare Cosa guardare e dove : Google Play aiuterà gli utenti a trovare con maggiore semplicità i contenuti multimediali che desiderano guardare dai vari servizi streaming online disponibili