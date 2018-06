Corte dei Conti | scarsa attenzione PA su procedure per appalti e contratti secretati

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato Lituania e Romania per aver violato i diritti umani di due detenuti torturati dalla CIA : I due uomini erano membri di al-Qaeda, rapiti, detenuti illegalmente e torturati dalla CIA The post La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato Lituania e Romania per aver violato i diritti umani di due detenuti torturati dalla CIA appeared first on Il Post.

Giustizia : Corte dei Conti incontra le scuole a Milano : Milano, 23 mag. (AdnKronos) - Si è concluso oggi, 23 maggio, proprio nella Giornata della Legalità, il progetto 'Educazione alla legalità – La Corte dei Conti incontra le scuole' per l’anno scolastico 2017-18. Gli incontri con gli studenti negli istituti secondari di secondo grado del territorio di

Lodo Bernardo - cos'è e perché Corte dei Conti è contro/ “Torture poliziotti al G8 - nessun danno d'immagine?” : La Corte dei Conti di Genova solleva il caso Lodo Bernardo davanti alla Cassazione: perché punire un impiegato assenteista e non il poliziotto torturatore?(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 10:58:00 GMT)

LA SCELTA DI SARA AFFI FELLA È LORENZO O LUIGI?/ Uomini e Donne - l'ansia dei Corteggiatori prima della fine : Sembra che la tronista SARA AFFI FELLA sia pronta per la SCELTA. Tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi e un'importante decisione. Chi sceglierà tra Luigi e LORENZO?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 15:15:00 GMT)

Trento - Corte dei Conti chiede oltre 500mila euro a consigliere provinciale : “Amministratore occulto di una società” : Pugno di ferro della procura regionale della Corte dei Conti di Trento che cita in giudizio e chiede oltre mezzo milione di euro a un consigliere provinciale eletto per l’Unione per il Trentino, ma per oltre quattro anni ritenuto incompatibile con la carica. Un conto salatissimo per Pietro De Godenz, 57 anni, nato a Cavalese, ma residente a Tesero, che è stato amministratore delegato degli impianti sciistici di Pampeago a cui i giudici ...

Xylella - Pm10 e rifiuti nucleari : l’Italia deferita (tre volte) alla Corte di Giustizia europea Scorie : mappa segreta dei siti : Al giudizio della Corte di Lussemburgo per non aver pienamente applicato le misure europee, che prevedono, l’abbattimento delle piante malate. Violate anche le norme europee antismog per lo sforamento dei valori del biossido di azoto

Corte dei conti : Pitruzzella - baluardo per efficienza amministrazioni : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - "La Corte dei conti può essere un baluardo per la salvaguardia dell'efficienza delle amministrazioni, per svolgere un'azione deterrente nei confronti dei comportanti che possano recare danno alla finanza pubblica, ma anche danno all'efficienza dell'amministrazione". Co

Codacons : blocco lavori Camere costato oltre 253 milioni. Intervenga Corte dei Conti : "Chiediamo ai partiti politici di disporre la restituzione, in favore delle casse dello Stato, di parte dei compensi percepiti dai parlamentari eletti dal 4 marzo ad oggi - spiega il Presidente dell'associazione dei consumatori - considerato che tali soldi sono stati incassati in assenza di qualsivoglia tipo di attività"

Missione regionale in Cina - per la Corte dei Conti tutto regolare : La Corte dei Conti ha rigettato la richiesta risarcitoria che era stata avanzata , per una ipotesi di danno erariale in relazione alla partecipazione alla Missione istituzionale in Cina del ...

'missione in cina' : tutto regolare secondo la Corte dei conti : ... non può integrare alcuna ipotesi di responsabilità amministrativo contabile, così configurando in capo all'organo di governo regionale la piena titolarità del potere di valutazione politica in ...

RIFORMA PENSIONI/ Legge Fornero - Bankitalia e Corte dei Conti : non va toccata (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Legge Fornero, Bankitalia e Corte dei Conti: non va toccata. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 maggio(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 12:22:00 GMT)

Def : monito da Corte dei Conti e Istat. Preoccupa stallo politico e dazi USA : Il Documento di economia e finanza (Def) è al centro del dibattito. Sul tema, il Presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema, è intervenuto in audizione davanti alle Commissioni speciali di Camera e Senato attraverso un corposo monito: “Non sottovalutare la precarietà dell’assetto del nostro sistema fiscale che, in questi anni segnati dall’urgenza di reperire risorse nell’immediato ai fini del riequilibrio dei Conti pubblici, si è ...

Corte dei Conti : attenti a spending - rischio ricade sui cittadini : Un nuovo round di spending review "richiede che vengano adottate scelte selettive in assenza delle quali è a rischio di un graduale spostamento della spesa verso quella a carico dei cittadini". Lo ...

Def - Corte dei Conti : “Per recuperare risorse il fisco si è allontanato dai principi a cui deve ispirarsi. Serve equità” : Attenzione a “non sottovalutare la precarietà dell’assetto del nostro sistema fiscale che, in questi anni segnati dall’urgenza di reperire risorse nell’immediato ai fini del riequilibrio dei Conti pubblici, si è progressivamente allontanato dai principi di fondo cui esso doverebbe ispirarsi”. E’ il giudizio del presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema, audito sul Documento di economia e finanza davanti alle commissioni ...