Coree | Nord propone a Sud di celebrare primo summit del 2000

Coree : alto funzionario Nord vola a Ny : PECHINO, 29 MAG - Kim Yong-chol, ex capo dei servizi di intelligence militare Nordcoreana, attuale vicepresidente del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori e strettissimo collaboratore del ...

Coree - alto funzionario Nord a Singapore : 7.28 L'alto funzionario delle Corea del Nord,Ri Son-gwon,capo della Commissione per la Riunificazione delle Coree, è in viaggio verso Singapore per definire logistica e sicurezza del summit tra il presidente Usa, Trump, e Kim Jong-un. Lo riferisce l'agenzia Yonhap, che cita fonti diplomatiche americane a Pechino. A Singapore, nel fine settimana, anche una delegazione americana guidata dal vice capo dello staff presidenziale, Joe Hagin, per ...

Coree - due civili del Nord scappano al Sud via mare : Coree, due civili del Nord scappano al Sud via mare Coree, due civili del Nord scappano al Sud via mare Continua a leggere L'articolo Coree, due civili del Nord scappano al Sud via mare proviene da NewsGo.

Coree - Seul a Nord : tornare a dialogo : 7.45 La Corea del Sud definisce "spiacevole" la decisione di Pyongyang di sospendere i colloqui tra i delegati dei 2 Paesi che erano in programma oggi nel villaggio di Panmunjom, al confine. Il portavoce del ministero per l'Unificazione di Seul chiede al Nord di "tornare al dialogo il prima possibile, per la pace e la prosperità". La Corea del Nord ha deciso di sospendere i colloqui a seguito delle esercitazioni militari di Usa e sudcorea. Per ...

Coree, Seul: il Nord chiuderà il sito per i test nucleari a maggio La chiusura di Punggye-ri, avverrebbe in "forma pubblica", al punto che Kim ha espresso l'esplicito desiderio di un invito esteso ad esperti sulla sicurezza Usa e sudcoreani

Coree - Seul : il Nord chiuderà il sito per i test nucleari a maggio : La Corea del Nord chiuderà a maggio il sito dei test nucleari di Punggye-ri e lo "farà in pubblico", attraverso un processo rivelato a esperti Usa e sudcoreani, e giornalisti. Lo ha riferito l'Ufficio ...

Storico incontro fra le due Coree/ Video - Kim e Moon piantano l'albero bagnato con l'acqua del Nord e del Sud

Coree - storico incontro al confine tra Sud e Nord. Kim : "Inizia una nuova era" : È stato sancito così lo storico vertice alla frontiera tra le due Coree con l'impegno per la pace come 'regalo per il mondo' . 'Ora comincia una nuova storia - ha scritto Kim sul libro degli ospiti ...