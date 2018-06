Continua il roll out delle chiamate di gruppo su WhatsApp | ma con molta calma

Tutor SICVE spenti su Autostrade per l’Italia fino a luglio/ Morti in aumento : i controlli Continua no : Tutor SICVE spenti su Autostrade per l’Italia fino a luglio . Morti in aumento durante lo scorso weekend: i controlli continuano da parte della Polizia e dalla società autostradale(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 10:42:00 GMT)

La mod per controllare Zelda in Breath of the Wild Continua a fare progressi : La community di modding per The Legend of Zelda: Breath of the Wild è in costante lavoro per implementare ogni cosa all'interno del celebre titolo di punta per Nintendo Switch.come riporta Destructoid infatti, alcuni modder stanno lavorando per implementare il personaggio giocabile di Zelda all'interno del gioco, e come dimostrano questi video il loro lavoro sta procedendo ad un buon ritmo.Cosa ne pensate delle mod per Breath of the Wild? Avete ...