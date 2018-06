Conte premier | i ministri al Colle per il giuramento

Il Premier Conte ha incontrato Fico<br>Alle 16 il giuramento del governo : Ore 11:10 - La Camera dei Deputati ha pubblicato la foto dell'incontro tra Giuseppe Conte e Roberto Fico.Il Presidente @Roberto_Fico incontra in questo momento a Montecitorio il Presidente del Consiglio @Giuseppe Conte IT #OpenCamera pic.twitter.com/z8mgDAQh5F— Camera dei deputati (@Montecitorio) 1 giugno 2018 Ore 10:30 - La giornata di Giuseppe Conte è cominciata con la visita al Presidente della Camera Roberto Fico. Il Premier è andato ...

Pizza - selfie e strette di mano. VIDEO Prima serata da premier per Conte : Una passeggiata e una Pizza vicino casa. Ha trascorso così la sua Prima serata da premier, Giuseppe Conte, che non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione ai tanti giornalisti che lo seguivano. "La Prima Pizza da premier? Come da cittadino normale", ha detto soltanto. Segui su affaritaliani.it