Conte ha giurato | il governo è nella pienezza dei poteri Salvini e Di Maio vicepremier

Il governo Conte ha giurato al Quirinale Il neo premier : "Non siamo dei marziani" : Breve cerimonia, poche le curiosità: Salvini e Di Maio in prima fila, durante il giuramento, si scambiano sorrisi e battute. Ma i riflettori sono tutti per Paolo Savona, il mancato ministro dell'Economia. E per la sua stretta di mano con Mattarella a siglare "la pace"

M5S-Lega - il governo ha giurato. Conte : ?«Non siamo dei marziani e lo dimostreremo» : La cerimonia al Quirinale. La squadra si compone di 18 ministri, più il capo del governo. Il rito della campanella a Palazzo Chigi con il passaggio dalle mani di Gentiloni in quelle del nuovo presidente del Consiglio. Il capo dello Stato Mattarella: «Italia in Europa positiva e protagonista». Il ministro dell’Economia Tria: nessuna forza politica vuole uscire dall’euro...

Il governo Conte ha giurato : Il tempo della campagna elettorale è finito...", aggiunge liquidando così le polemiche dei giorni scorsi sulle sue posizioni sull'euro che gli sono costate il dicastero dell'Economia. GIULIA GRILLO - ...

Il governo Conte ha giurato. E Mattarella rassicura l'Ue : Sorridenti sono arrivati a piedi al Quirinale gli esponenti del governo giallo-verde nato ieri sera, dopo 88 giorni di trattative. Al Palazzo del Papi hanno sfilato uno dietro l'altro sia gli esponenti in quota Lega che quelli pentastellati. Hanno giurato tutti sulla Costituzione per una cerimonia che dà ufficialmente l'inizio ad una legislatura rimasta in sospeso dalle elezioni del 4 marzo scorso. A guidarli c'è Giuseppe Conte, che ieri ha ...

Il 65° governo della Repubblica ha giurato<br> Conte si è insediato a Palazzo Chigi : 18.08 - Il primo Consiglio dei ministri del governo Conte è terminato, come si apprende dal canale Twitter di Palazzo Chigi. È durato una quindicina di minuti.Terminato il Consiglio dei Ministri n.1— Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) June 1, 2018 17.58 - Arrivano i primi auguri dall'estero al neonato governo Conte. Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo dice che l'amministrazione Trump "non vede l'ora" di continuare a collaborare con ...

Il governo Conte ha giurato : Piazza Affari respira : (Alliance News) - Milano chiude su una nota positiva questa turbolenta settimana politica, mentre il nuovo governo ha ufficialmente preso vita alle ore 1600 italiane con il

Governo Conte - spoiler : sarà nemico giurato di donne - Lgbt e migranti : Il nuovo Governo? Una bella schifezza. Ce ne frega poco del fatto che ci siano cinque donne. Essere donne non migliora alcunché. Se poi si tratta di donne che legittimano un Governo in cui il ministro per la Famigghia (etero-catto-filofascista) è conosciuto per le affermazioni contro unioni civili e famiglie omogenitoriali e per la sua fanatica ideologia antiabortista direi che non possiamo certo considerarle un gran punto di riferimento. ...

M5S-Lega - il governo Conte ha giurato davanti a Mattarella. Salvini : Savona per ricontrattare regole Ue : La cerimonia al Quirinale. Per primo il presidente del Consiglio, seguito dai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il rito della campanella a Palazzo Chigi con il passaggio dalle mani di Gentiloni in quelle del nuovo presidente del Consiglio. La squadra si compone di 18 ministri, più il capo del governo...

