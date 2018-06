Conte | fuoriprogramma durante la cerimonia | Manca la campanella

ilgiornale

: Fuoriprogramma Conte fermato da manifestati: 'Sara' mia premura tener co... - MarcoAn40434165 : Fuoriprogramma Conte fermato da manifestati: 'Sara' mia premura tener co... - maxleone1961 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - thexeon : Fuoriprogramma Conte, il premier fermato da manifestanti a Montecitorio -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Un po di imbarazzo e qualche risata per stemperare la tensionelo scambio dellatra Paolo Gentiloni e Giuseppe. Il primo, Presidente del Consiglio uscente, ha consegnato nelle mani del successore l'oggetto simbolo della guida di Palazzo Chigi. Peccato che, ainiziata,sse il protagonista della serata: la.Per qualche secondo, infatti, sia Gentiloni chesono rimasti in piedi in attesa che qualcuno gli portasse il sonaglio per chiudere un'era e iniziare quella giallo-verde. Nel fuorionda, però, si sente l'ex premier sorridente dire a un chiedere a un funzionario del palazzo che "quil'oggetto", facendo poi il gesto della(guarda qui il video).video 1535582Lasi è svolta comunque tra i sorrisi. Presenti, ovviamente, i ministri uscenti e quelli che ora prenderanno il loro posto. Un'atmosfera per nulla ...