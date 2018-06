Consiglio federale dà garanzia a Costituzione ticinese

Lega - Salvini riunisce il Consiglio federale a Roma : la ruspa si è piazzata nell'Urbe : Questa partita politica nei palazzi Roma ni è stata stravinta da Salvini . Il quale adesso vuole farsi incoronare in loco come il barbaro che ha fatto saltare le manovre politiche del vecchio ceto ...

Via libera del Consiglio federale della Lega al contratto in attesa dei gazebo : Il Consiglio federale della Lega ha sostanzialmente condiviso la linea del contratto di governo con il Movimento 5 Stelle, in attesa del responso dei gazebo di domani e domenica. Nella riunione non ci sarebbe stata una votazione formale, ma diversi partecipanti hanno comunque sottolineato con le loro "diverse sensibilità" le loro aspettative politiche. Lo si è appreso al termine dell'incontro.Di "clima disteso e positivo" ha ...