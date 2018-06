Confermati i problemi per smartphone Huawei con Play Store | replica ufficiale

optimaitalia

: Confermati i problemi per smartphone #Huawei con #PlayStore: replica ufficiale - OptiMagazine : Confermati i problemi per smartphone #Huawei con #PlayStore: replica ufficiale - StellaSirio60 : RT @aless_marchetti: La notizia dei dazi #Usa confermati da #Trump per #Europa potrebbe creare seri problemi a #Fca. Come la prenderà #Marc… - pobreloba : RT @aless_marchetti: La notizia dei dazi #Usa confermati da #Trump per #Europa potrebbe creare seri problemi a #Fca. Come la prenderà #Marc… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Non sono state per nulla isolate le segnalazioni degli ultimi giorni da parte degli utenti in possesso di uno, secondo cui con questi device sarebbero stati riscontratiall'interno del. Il condizionale è d'obbligo per evitare un eccessivo allarmismo, ma il fatto stesso che la divisione UK del produttore asiatico abbia ammesso il bug che sto per descrivervi su Twitter, rispondendo ad un chiaro messaggio da parte di un di un utente che dispone di unP10 aiuta senza ombra di dubbio a mettere a fuoco la questione.Senza girarci troppo attorno, il cliente in questione ha evidenziato che da un po' di tempi a questa parte alcune operazioni all'interno delsiano estremamente difficoltose. In primis il download degli aggiornamenti delle app installate in memoria. Una bella gatta da pelare, soprattutto se pensiamo che il feedback fornito ...