Conferma Pil primi tre mesi | ma la crescita frena

Pil - l'Istat Conferma le stime : primo trimestre +0 - 3% - annuo +1 - 4% : Crescono i consumi grazie all'aumento della spesa delle famiglie, battuta d'arresto per gli investimenti, in diminuzione anche l'export

Italia - PIL primo trimestre Confermato in crescita : L'Istat conferma le stime di crescita dell'economia Italiana. Nel 1° trimestre del 2018, il Prodotto Interno Lordo , PIL, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e ...

Spagna - PIL 1° trimestre Confermato +0 - 7% t/t : Teleborsa, - L'economia spagnola cresce come previsto. Lo ha confermato l'Istituto statistico spagnolo INE che ha pubblicato i dati definitivi del PIL. Il Prodotto Interno Lordo del 1° trimestre ha registrato un ...

Regno Unito - Confermata la stima preliminare sul PIL : confermata la stima preliminare per il PIL del Regno Unito nel primo trimestre del 2018. La seconda stima diffusa dall'Office for National Statistics , ONS, evidenzia una crescita dello 0,1% rispetto ...

PIL : Confesercenti - Confermati rischi al ribasso su crescita e consumi : La ripresa rallenta e, se non verranno disattivate le clausole di salvaguardia, " rischia di incepparsi ". Così Confesercenti commenta i dati diffusi dall'Istat che confermano "i rischi al ribasso che ...

Istat Conferma le stime del Pil sul 2018 : + 1 - 4% : Buone notizie anche per il mondo del lavoro, dove la disoccupazione, con un tasso al 10,8%, continua a diminuire, Anche se molto lentamente -

Istat Conferma stime Pil 2018 all'1 - 4% : 11.07 Per il 2018, l'Istat conferma la stima di crescita del Pil dell'1,4% in termini reali. Fondamentale il contributo della domanda interna. Tuttavia, sottolinea l'Istat,permangono alcuni rischi: un rallentamento del commercio mondiale dello 0,5% e un aumento del 10% del prezzo del Brent farebbero infatti frenare la crescita all'1,2%. Migliora l'occupazione, che crescerebbe dello 0,8% in termini di unità di lavoro.Disoccupazione in lento ...

Istat - Conferma stima Pil 2018 a 1 - 4% : Sulla crescita dell'economia italiana, stimata all'1,4% nel 2018, restano "alcuni rischi al ribasso rappresentati da una più moderata evoluzione del commercio internazionale e da un incremento ...