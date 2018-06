Concerto J-Ax e Fedez San Siro Diretta Streaming

Concerto Fedez-J-Ax : i fan in trepidante attesa fuori da San Siro [GALLERY] : L’attesa dei fan si fa sempre più fremente: le foto del loro entusiasmo per il Concerto di San Siro di Fedez e J-Ax Grande attesa per il Concerto di J-Ax e Fedez di questa sera. San Siro ospiterà l’evento musicale che conclude la collaborazione tra i due rapper italiani, dopo due anni di collaborazione e successi musicali. I fan nel piazzale dello Stadio San Siro sono in queste ore in trepidante attesa. L'articolo ...

Fedez e J-Ax consegnano le pizze ai fan radunati davanti a San Siro (in attesa del loro Concerto) : C’è grande attesa per il live a San Siro di Fedez e J-Ax e alcuni fan si sono messi in coda già dalla serata di giovedì sera davanti allo stadio, con l’intento di aggiudicarsi i posti davanti al palco. Ecco allora che dopo le prove di ieri sera, i due si sono improvvisati fattorini e insieme a Chiara Ferragni, fashion influencer e compagna di Fedez, hanno consegnato pizze ai ragazzi radunati fuori da San Siro. ...

Fedez - Concerto a San Siro : strizzatina portafortuna alla Ferragni : Presente, per la cronaca, anche il sosia di Fedez, uguale all'originale, si veste come lui e ha anche gli stessi tatuaggi. E se con 80 persone c'è stato tutto quel calore non osiamo immaginare cosa ...

Concerto Fedez e J-Ax a Milano : orari metro e linee autobus : Oggi 1° giugno è il giorno del Concerto di Fedez e J-Ax a San Siro, spettacolo musicale con cui si concluderà il sodalizio artistico dei due rapper italiani. A seguire le informazioni su come arrivare allo stadio, con gli orari della metro e le linee di autobus del servizio Atm da prendere come riferimento, oltre ai rumors sulla scaletta delle canzoni. I fan di Fedez attendono con grande ansia l'appuntamento di stasera, che incoronerà il rapper ...

Fedez offre la pizza ai fan dopo le prove del Concerto a San Siro : delirio di selfie : Un premio alla loro fedeltà: quasi un miracolo quella "moltiplicazione" di pizze voluta da Fedez tra i suoi fan a notte fonda ai cancelli a San Siro. Questa sera lo stadione...

Chiara Ferragni piange su Instagram/ Video - Fedez è pronto per il Concerto a San Siro : Chiara Ferragni piange su Instagram: momento di grande commozione per la seguitissima influencer che si lascia andare ad uno sfogo sincero con i suoi fan.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 23:56:00 GMT)

La Dark Polo Gang apre il Concerto sold out di J-Ax e Fedez : Indietro 31 maggio 2018 2018-05-31T10:14:25+00:00 ROMA – Sarà la Dark Polo Gang ad aprire il concerto sold out di J-Ax e Fedez allo stadio San Siro di Milano. La band, “al gran completo” come ha annunciato Fedez su Instagram, canterà il nuovo singolo British e alcuni dei loro più grandi successi. La band si unisce […] L'articolo La Dark Polo Gang apre il concerto sold out di J-Ax e Fedez proviene da NewsGo.

J-Ax e Fedez - Concerto a San Siro l'1 giugno - “Comunisti col Rolex”/ I ringraziamenti social e il sold out : J-Ax e Fedez, concerto a San Siro l'1 giugno 2018, “Comunisti col Rolex” Finale: i ringraziamenti social di entrambi commuovono i fan, la data è sold out.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:55:00 GMT)

Il Concerto di J-Ax e Fedez a San Siro è sold-out - arrivano i ringraziamenti : “Con noi 75000 persone” : Il concerto di J-Ax e Fedez è sold-out. A dichiararlo è J-Ax sulla sua pagina ufficiale, nella quale ricorda gli esordi e si consola pensando che, il 1° giugno, sarà accompagnato da 75000 persone. L'artista è infatti pronto al grandissimo evento che ha concepito con il collega Fedez, per il quale sono già stati venduti 75000 biglietti. Il palco centrale ha infatti permesso l'accesso a un bacino molto più ampio di pubblico, come accade nei ...

Fedez e J-Ax San Siro come arrivare - parcheggi - info utili per il Concerto : Fedez E J-Ax SAN Siro come arrivare. I due rapper milanesi, dopo due anni di successi con il loro progetto musicale congiunto, salutano i fan per tornare alle rispettive carriere da solisti. Per farlo, Fedez e J-Ax hanno scelto lo Stadio San Siro di Milano con un concerto evento il 1 giugno 2018. Ecco di seguito le maggiori informazioni su come arrivare a Messina, parcheggi, info utili. ACQUISTA IL BIGLIETTO Fedez e J-Ax San Siro: ...