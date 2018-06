Concerto Fedez e J-Ax | San Siro Aprono i Dark Polo Gang Scaletta e ospiti La

Concerto Fedez e J-Ax - San Siro / Scaletta e ospiti "La Finale" : tutte le informazioni utili (1 giugno) : Concerto di Fedez e J-Ax al San Siro di Milano. Data del 1 giugno a Milano: Scaletta, ospiti, informazioni utili e tutto quello che c'è da sapere(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 06:00:00 GMT)

Chiara Ferragni piange su Instagram/ Video - Fedez è pronto per il Concerto a San Siro : Chiara Ferragni piange su Instagram: momento di grande commozione per la seguitissima influencer che si lascia andare ad uno sfogo sincero con i suoi fan.

La Dark Polo Gang apre il Concerto sold out di J-Ax e Fedez : Indietro 31 maggio 2018 2018-05-31T10:14:25+00:00 ROMA – Sarà la Dark Polo Gang ad aprire il concerto sold out di J-Ax e Fedez allo stadio San Siro di Milano. La band, “al gran completo” come ha annunciato Fedez su Instagram, canterà il nuovo singolo British e alcuni dei loro più grandi successi. La band si unisce […] L'articolo La Dark Polo Gang apre il concerto sold out di J-Ax e Fedez proviene da NewsGo.

J-Ax e Fedez - Concerto a San Siro l'1 giugno - "Comunisti col Rolex"/ I ringraziamenti social e il sold out : J-Ax e Fedez, concerto a San Siro l'1 giugno 2018, "Comunisti col Rolex" Finale: i ringraziamenti social di entrambi commuovono i fan, la data è sold out.

Il Concerto di J-Ax e Fedez a San Siro è sold-out - arrivano i ringraziamenti : “Con noi 75000 persone” : Il concerto di J-Ax e Fedez è sold-out. A dichiararlo è J-Ax sulla sua pagina ufficiale, nella quale ricorda gli esordi e si consola pensando che, il 1° giugno, sarà accompagnato da 75000 persone. L'artista è infatti pronto al grandissimo evento che ha concepito con il collega Fedez, per il quale sono già stati venduti 75000 biglietti. Il palco centrale ha infatti permesso l'accesso a un bacino molto più ampio di pubblico, come accade nei ...

Fedez e J-Ax San Siro come arrivare - parcheggi - info utili per il Concerto : Fedez E J-Ax SAN Siro come arrivare. I due rapper milanesi, dopo due anni di successi con il loro progetto musicale congiunto, salutano i fan per tornare alle rispettive carriere da solisti. Per farlo, Fedez e J-Ax hanno scelto lo Stadio San Siro di Milano con un concerto evento il 1 giugno 2018. Ecco di seguito le maggiori informazioni su come arrivare a Messina, parcheggi, info utili. ACQUISTA IL BIGLIETTO Fedez e J-Ax San Siro: ...

Fedez e J-Ax si dicono addio? 'Ultimo 'tormentone' - poi il Concerto estivo' : MILANO - Sembra arrivato alla fine il sodalizio musicale fra Fedez e JAx . Il neo papà e il collega rapper, dopo anni insieme, avrebbero infatti deciso di continuare con la carriera da solisti, non ...

In arrivo Italiana di J-Ax e Fedez - il nuovo singolo prima del Concerto La Finale a San Siro : Italiana di J-Ax e Fedez è il nuovo singolo estivo, in arrivo il 4 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali di streaming e download. Il singolo Italiana di J-Ax e Fedez chiude il cerchio dei grandi successi collezionati dai due rapper nel corso degli ultimi anni con il progetto discografico Comunisti col Rolex, triplo disco di platino: si tratta del loro ultimo singolo insieme, dopodiché proseguiranno in solitaria. Ma non prima del ...