Con la nascita del governo Salvini – Di Maio muore la post-ideologia

America Ferrera mamma per la prima volta - la star di Ugly Betty annuncia la nascita del figlio Con una foto : America Ferrera mamma. L'ex protagonista di Ugly Betty ha annunciato la nascita del figlio tramite una tenera foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Trentaquattro anni lei e il marito Ryan Piers Williams hanno dato il benvenuto al loro primogenito chiamandolo Sebastian, che a quanto pare ha già un soprannome: Baz. Nella didascalia dello scatto pubblicato dalla Ferrera si legge: "Quando due diventano tre… mamma, papà e bimbo sono felici, ...

Governo Conte - sei italiani su dieci sono favorevoli alla sua nascita : Metà degli elettori valutano positivamente i Contenuti del contratto tra M5S e Lega, che continua a crescere nelle intenzioni di voto. Ecco tutti i dati dell'istituto Demopolis guidato da Pietro Vento Iva, multe e previdenza: ecco le tasse che Giuseppe Conte "dimenticò" di pagare " Perché il caso Stamina è la macchia più grave per Giuseppe Conte"

Tutte le tappe per la nascita del Governo Conte : Ecco le tappe per la formazione del Governo guidato da Giuseppe Conte. Si parte subito con le consultazioni. Il presidente

Dalle Consultazioni alla fiducia : ecco il timing per la nascita del nuovo governo : Il conferimento dell'incarico di formare il governo a Giuseppe Conte avvia un nuovo timing istituzionale. Si parte subito con le consultazioni . Il presidente del Consiglio incaricato incontrerà già ...

Le Fiamme del Pool - il “metodo FalCone” in un docu-film/ Dalla nascita delle squadre alla ricerca dei capitali : Le Fiamme del Pool, il “metodo Falcone” in un docu-film: Dalla nascita delle squadre alla ricerca dei capitali. Come il giudice ha cambiato le strategie investigative in Italia(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 12:18:00 GMT)

Giuseppe Conte segnerà la nascita della 'Terza Repubblica'? Video : Il presidente della Repubblica italiana domani quasi sicuramente affidera' l'incarico di formare il nuovo governo a Giuseppe Conte. Dopo ottanta giorni dalle Elezioni politiche, la Lega di Salvini e il Movimento Cinque Stelle di Di Maio sono riusciti a trovare un'intesa. Oggi i due leader politici si sono recati al colle del Quirinale per riferire il nome del candidato premier al capo dello Stato. Chi è Giuseppe Conte? Il leader pentastellato ...

Confindustria boccia la nascita del Governo Di Maio : Dialogo e collaborazione da parte di Confindustria con tutti i governi e le istituzioni, ma con “messaggi chiari”. I temi degli

Giuseppe Conte segnerà la nascita della 'Terza Repubblica'? : Il presidente della Repubblica italiana domani quasi sicuramente affiderà l'incarico di formare il nuovo governo a Giuseppe Conte. Dopo ottanta giorni dalle elezioni politiche, la Lega di Salvini e il Movimento Cinque Stelle di Di Maio sono riusciti a trovare un'intesa. Oggi i due leader politici si sono recati al colle del Quirinale per riferire il nome del candidato premier al capo dello Stato. Chi è Giuseppe Conte? Il leader pentastellato nei ...

Yenny e Andres e la rinascita di Comuna 13 - favela colombiana di Escobar : "Con la nostra scuola calcio abbiamo salvato i bimbi dalla droga" : Alla fine dell'allenamento sul campo restano solo le impronte. Scarpe di bambini affondate nel fango dove prima c'erano proiettili e sangue. L'acqua che scorre tra i ciuffi d'erba e le buche disegna le traiettorie dei gol: tre per parte. Ai lati delle porte bianche, i sacchi di sabbia segnano il confine: fuori le luci di Medellin, dentro i fari gialli dei lampioni accompagnano i ragazzini negli spogliatoi. Un centinaio di pettorine verdi e nere ...

La danza della vita il 19 e 20 Maggio all'Hotel Parma Congressi un Convegno per una cultura della nascita nel rispetto dei percorsi ... : ... con delega alle politiche sanitarie, ed ex vicesindaco Nicoletta Paci secondo cui "è estremamente importante svolgere una politica di prevenzione nell'ambito della salutogenesi della nascita e della ...

Contratto di governo M5s-Lega : “Uscita dall’Euro e nascita di un comitato di Conciliazione” : Uscita dall'Euro, nascita di un comitato di conciliazione parallelo al Consiglio dei ministri, no sanzioni alla Russia di Putin e richiesta di cancellare 250 miliardi di euro di debito a Draghi, oltre a flat tax e reddito di cittadinanza: ecco tutti i punti previsti nel Contratto di governo tra M5s e Lega pubblicato dall'HuffPost.Continua a leggere

Firenze - un documentario per racContare ‘La cura’ del dipinto distrutto nella strage dei Georgofili : “Una storia di rinascita” : Il­ 27 maggio del 1993 Firenze viene colpita al cuore. Una bomba della mafia uccide cinque persone e devasta centinaia di opere d’arte. Per 24 anni un dipinto del ‘600 rimane nei depositi degli Uffizi. ‘I giocatori di carte‘ di Bartolomeo Manfredi è considerato perduto per sempre. Fino a quando la restauratrice fiorentina Daniela Lippi non decide di prendersene cura. Sulla tela lacerata rimangono i profili incompleti di ...

Festival di Cannes : ritorna Grease Con una versione restaurata per celebrare i 40 anni dalla sua nascita : Il famosissimo musical Grease sarà proiettato in un evento speciale al Festival di Cannes il 16 maggio per celebrare i 40 anni dalla sua uscita. Il film sarà disponibile nell’edizione per il 40° anniversario in DVD, Blu-rayTM e 4K Ultra HD con Universal Pictures Home Entertainment Italia (che distribuisce sul mercato italiano il marchio Paramount). JOHN TRAVOLTA e il regista RANDAL KLEISER parteciperanno a una spettacolare proiezione sulla ...

La Confessione di Annalisa Minetti. Mesi dopo la nascita di Elèna - la cantante si è decisa a dirlo : Oltre che per le sue indubbie qualità artistiche, Annalisa Minetti ha conquistato il cuore degli italiani anche grazie al suo incredibile coraggio. Nella puntata del 13 maggio di Domenica Live, la cantante è stata ospite di Barbara D’urso insieme al marito Michele Balzarino e con loro, per la prima volta in tv, anche la figlia Elèna Francesca, nata lo scorso 29 marzo. La neomamma ha spiegato che grazie alla sua bimba potrebbe ...