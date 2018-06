Comincia l’era italiana del populismo gentista

vanityfair

(Di venerdì 1 giugno 2018) La visione pessimista è che dopo 88 giorni abbiamo un governo con premier mai eletto, un programma privo di coperture, 16 Ministri su 18 alla loro prima esperienza, un Ministro della famiglia contrario alle unioni civili e all’aborto, uno alla Salute contrario all’obbligatorietà dei vaccini e uno all’Agricoltura autore di frasi razziste. La visione realista è che dopo 88 giorni abbiamo un governo. La visione ottimista, è che forse abbiamo stabilito un nuovo record mondiale: siamo i primi ad avere due populismi separati e distinti al governo. DUE POPULISMI AL POSTO DI UNO «Fino a poco tempo fa, si pensava che ilattecchisse soltanto a destra, in quella parte sociale più razzista e identitaria. Non è così. In Italia abbiamo assistito alla nascita di unpiù “moderato”», spiega Nadia Urbinati. La politologa e professoressa di Teoria politica ...