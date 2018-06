Come velocizzare il pc Windows | tutti i trucchi che devi conoscere

Come velocizzare Firefox : Google Chrome è il browser più utilizzato dalla maggioranza dell’utenza, soprattutto grazie all’integrazione con i servizi Google. Tuttavia, ha un grosso difetto, ovvero il consumo eccessivo di memoria RAM. Per questo motivo, molti utenti decidono di optare per Firefox, il browser di Mozilla. Con il suo nuovo Firefox Quantum è riuscita a creare un browser leggero e veloce, con un consumo di RAM davvero ridotto. Può capitare, però, ...

Come velocizzare e ottimizzare Chrome : Oramai è risaputo, Google Chrome non eccelle certamente per la sua velocità e per la sua fluidità. Esso, infatti, viene preferito dagli utenti per la sua ottima integrazione con i servizi offerti da Google. Tuttavia, il browser di Google consuma molta più RAM rispetto ai suoi avversari, Come ad esempio Firefox Quantum. Fortunatamente, esistono delle soluzioni che ci permettono di velocizzare e ottimizzare Google Chrome. velocizzare e ottimizzare ...

Come velocizzare caricamento video YouTube : Se i problemi persistono, ripeti l'operazione e riduci ulteriormente la qualità , 360p , finché lo streaming non ha un livello accettabile di caricamento. Se, invece, stai riscontrando problemi con i ...

Come velocizzare Windows 10 : Windows 10 è pensato sia per i computer moderni che per i tablet 2 in 1, un sistema operativo capace di adattarsi ad hardware differenti viaggiando sempre con buone performance. Potreste però, soprattutto dopo qualche tempo d’uso, notare qualche rallentamento di Windows 10, che possono essere causati da alcune funzioni non indispensabili del sistema che potreste disattivare agendo sul registro di sistema o con pochi semplici click nelle ...

Windows 10 Lentissimo : Come velocizzare In Un Click : Windows 10 avvio lento o Lentissimo: cosa fare se il tuo PC è troppo lento quando si accende o quando si spegne. Windows 10 Lentissimo dopo aggiornamento? Windows 10 improvvisamente lento? Velocizzalo in un Click in modo automatico Windows 10 Lentissimo: cosa fare? Inutile girarci attorno: a lungo andare Windows 10 diventa lento, Lentissimo, quasi inutilizzabile. A forza […]