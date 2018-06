Come spegnere iPhone senza display touch

chimerarevo

(Di venerdì 1 giugno 2018) L’eccelle da sempre nel panorama degli smartphone, sinonimo di qualità, sicurezza, per i materiali premium per la fluidità di iOS. Tuttavia una caduta accidentale potrebbe comprometterne il funzionamento sino a rendere inutilizzabile ilscreen. Se vi starete chiedendonell’attesa di mandarlo in assistenza, in questa guida vi illustreremo diversi metodi per farlo.tramite combinazione di tasti fisici Il primo metodo perconsiste nell’utilizzare apposite combinazioni di tasti “fisici” differenti per ogni modello:X,8/8 Plus Se siete possessori diX, 8 e 8 Plus, potreteil vostro device premendo in successione la seguente combinazione di tasti: Tasto “Volume Su”; Tasto “Volume Giù”; Tasto ...