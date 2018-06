Collina | ' Var in Champions? Solo quando ci saranno certezze sul funzionamento'

Niente Var in Europa League e Champions - taglia corto Collina : Bisognerà aspettare per vedere il VAR in Champions League. A ribadirlo è stato il capo degli arbitri della UEFA, Pierluigi Collina, in un’intervista al giornale spagnolo Marca. E il motivo è semplice: la competizione, che si svolge in moltissimi paesi europei, è caratterizzata dalla produzioni di immagini televisive molto diverse che non rispettano gli stessi parametri. Finché non si avrà ...

Uva : «Var nelle competizioni europee? Quando Collina spingerà il tasto verde» : Il vicepresidente della Uefa Michele Uva ha parlato delle tempistiche per l'introduzione del Var nelle competizioni europee. L'articolo Uva: «Var nelle competizioni europee? Quando Collina spingerà il tasto verde» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Collina : "Real-Juve? Non era un rigore da Var. In Champions è ancora presto" : Per ora niente Var in Champions League . È quanto ammesso da Pierluigi Collina , il capo degli arbitri della Uefa, dopo le diverse recriminazioni di Juventus e Roma. Tutto sulla Var ' La competenza ...

Real campione - Collina : 'Rigore contro la Juve? Assegnato anche con il Var' : Il Real Madrid ha vinto la Champions League per la terza edizione di fila. Ma anche dopo la conquista de "La 13" , la 13esima coppa dalle grandi orecchie vinta dalle merengues , contro il Liverpool si ...

Real Madrid-Juventus - Collina : “Benatia-Vazquez? Rigore anche con il Var” : La Champions League si è conclusa con la vittoria del Real Madrid ma non si placano le polemiche soprattutto in casa Juventus, in particolar modo si continua a parlare del contatto Benatia-Vazquez che ha portato al Rigore per i Blancos ed all’eliminazione dei bianconeri. Ecco le dichiarazioni del designatore UEFA Pierluigi Collina a ‘La Gazzetta dello Sport’: “l’episodio fa ancora discutere sul piano tecnico a distanza di ...

Collina e Ceferin - la Champions non può fare a meno della Var : C'è un forte senso di amarezza che emerge dopo le due semifinali di ritorno della Champions, che hanno consegnato alla finale Real e Liverpool. L'amarezza è quella che Pierluigi Collina e Aleksander ...

Mondiali - arbitri e Var a lezione da Collina. E su Real-Juve un silenzio che parla : Firenze è stata nelle ultime ore il centro del mondo arbitrale. E Fiorentina-Lazio ha degnamente concluso la giornata di allenamento e studio degli arbitri e dei Var che parteciperanno al Mondiale russo, impegnati nell'ultimo seminario pre-...

Collina : «Var? Importante la decisione dell’arbitro - sempre sua l’ultima parola» : Il presidente della commissione arbitrale della Fifa spera nel miglior Mondiale dal punto di vista della preparazione arbitrale e che il Var sia solo un paracadute. L'articolo Collina: «Var? Importante la decisione dell’arbitro, sempre sua l’ultima parola» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.