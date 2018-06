Collina | ' Real-Juve? Oliver era all' altezza'

Collina : "Real-Juve? Non era un rigore da Var. In Champions è ancora presto" : Per ora niente Var in Champions League . È quanto ammesso da Pierluigi Collina , il capo degli arbitri della Uefa, dopo le diverse recriminazioni di Juventus e Roma. Tutto sulla Var ' La competenza ...

Real Madrid-Juventus - Collina : “Benatia-Vazquez? Rigore anche con il Var” : La Champions League si è conclusa con la vittoria del Real Madrid ma non si placano le polemiche soprattutto in casa Juventus, in particolar modo si continua a parlare del contatto Benatia-Vazquez che ha portato al Rigore per i Blancos ed all’eliminazione dei bianconeri. Ecco le dichiarazioni del designatore UEFA Pierluigi Collina a ‘La Gazzetta dello Sport’: “l’episodio fa ancora discutere sul piano tecnico a distanza di ...

Mondiali - arbitri e Var a lezione da Collina. E su Real-Juve un silenzio che parla : Firenze è stata nelle ultime ore il centro del mondo arbitrale. E Fiorentina-Lazio ha degnamente concluso la giornata di allenamento e studio degli arbitri e dei Var che parteciperanno al Mondiale russo, impegnati nell'ultimo seminario pre-...

