Coldiretti | con la nomina del nuovo Ministro per le Politiche Agricole inizia la

Coldiretti - dati Istat sul PIL : calano i consumi alimentari nel Mezzogiorno : calano dell’1,1% i consumi alimentari nel Mezzogiorno in contrapposizione all’aumento record registrato nel Centro Italia (+5,6%), nel Nord Est (+5%) e, in misura minore, nel Nord Ovest (+3,3%). E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Ismea relativi al primo trimestre dell’anno, in occasione della diffusione dei dati Istat sul Pil. La spesa alimentare in crescita mediamente dell’1,4% è – sottolinea la Coldiretti – la principale ...

Giornata Mondiale del Latte - Coldiretti : mai così tanto formaggio italiano consumato all’estero : Mai così tanto formaggio italiano è stato consumato all’estero come nel 2018 che ha fatto segnare un record storico con l’aumento dell’8% in quantità rispetto al 2017 in cui ne sono stati consumati all’estero ben 412 milioni di chili. E’ quanto emerge da un’analisi Coldiretti su dati Istat relativi ai primi due mesi dell’anno diffusa in occasione della Giornata Mondiale del Latte indetta dalla Fao il 1 giugno per ricordare l’importanza ...

Dazi - Coldiretti : “Con la guerra di Trump a rischio 40 - 5 miliardi per il Made in Italy” : La decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump scatena una guerra commerciale che mette a rischio 40,5 miliardi di esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti con gli autoveicoli ed il cibo che rappresentano le principali voci. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’entrata in vigore dei Dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio da Ue, Canada e Messico annunciata dal segretario al Commercio Usa. Un annuncio che – ...

Giornata mondiale del latte - Coldiretti : burro alla riscossa con l’aumento del 12 - 5% : burro alla riscossa con l’aumento del 12,5% della spesa nel carrello delle famiglie italiane nel 2017 dovuta anche al riconoscimento di positive proprietà da parte di recenti studi scientifici che hanno fatto cadere pregiudizi nei confronti di un prodotto che viene oggi percepito come più naturale e salutare di altri. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata per la Giornata mondiale del latte del 1 giugno. Un appuntamento che ...

A Torino il Villaggio contadino Coldiretti : apertura straordinaria dei Giardini Reali Superiori - in piazza Castello il maximercato a km 0 : La prima Capitale del Regno di Italia è stata scelta per far conoscere il contributo dell’agricoltura alla storia e allo sviluppo del Paese con il Villaggio contadino della Coldiretti che sarà inaugurato alle ore 9,00 di Venerdì 15 giugno, per restare aperto tutto il weekend, con l’apertura straordinaria al pubblico dei Giardini Reali Superiori per l’esclusivo abbinamento tra cultura ed enogastronomia che rappresentano l’elemento trainante della ...

Coldiretti e Asnacodi : lo Stato è debitore nei confronti degli agricoltori : “Lo Stato è debitore nei confronti degli agricoltori di mezzo miliardo per il mancato versamento dei contribuiti per le assicurazione contro le calamità nelle campagne“: l’allarme è Stato lanciato da Asnacodi (Associazione dei Consorzi di Difesa) e Coldiretti davanti al Ministero delle Politiche Agricole in via XX Settembre 20 nella Capitale dove sono giunti agricoltori proveniente da tutte le Regioni. “Mentre ci si ...

Consumi - Coldiretti : “In 2 pizze su 3 mozzarella lituana e salsa cinese” : Dalla mozzarella lituana al concentrato di pomodoro cinese, ma c’è anche l’olio tunisino e il grano ucraino nelle quasi due pizze su tre servite in Italia che sono ottenute da un mix di ingredienti provenienti da migliaia di chilometri di distanza senza alcuna indicazione per i consumatori. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che si moltiplicano le iniziative per garantire l’originalità italiana degli ingredienti al 100% anche per ...

Estate : Coldiretti - 6 italiani su 10 in orti e giardini con stop piogge : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Con l’arrivo del caldo che ha asciugato i terreni resi fradici dalle ultime piogge, 6 italiani su 10 sono tornati all’aperto per la cura di verdure, ortaggi, di piante e fiori in vaso o nella terra, in orti, giardini, balconi e terrazzi. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione all’arrivo dell’anticiclone africano che ha fatto alzare le temperature lungo la Penisola, nonostante ...

Estate : Coldiretti - 6 italiani su 10 in orti e giardini con stop piogge (2) : (AdnKronos) – Si tratta, continua la Coldiretti, di una passione con una diffusione trasversale tra uomini e donne, fasce di età e territori di residenza anche se dall’analisi emerge una percentuale più alta tra i giovani rispetto agli anziani e tra le donne rispetto agli uomini, con una presenza anche di stranieri. Le motivazioni degli hobby farmers, secondo un’indagine Coldiretti/Ixè, vanno dalla passione di lavorare ...

Estate : Coldiretti - 6 italiani su 10 in orti e giardini con stop piogge (3) : (AdnKronos) – In ogni caso, sottolinea la Coldiretti, individuare lo spazio giusto e, la stagionalità, conoscere la terra di cui si dispone, scegliere attentamente semi e piantine a seconda del ciclo e garantire la disponibilità di acqua sono alcune delle regole da seguire per ottenere buoni risultati. Un successo quello degli orti che ha importanti effetti sul mercato e sull’occupazione infatti le vendite di macchine per il ...

Coldiretti : export 2018 made in Italy -1 - 2% in Russia con embargo : Roma, 26 mag. , askanews, Le esportazioni made in Italy sono calate dell'1,2% nel 2018 in Russia dove è in vigore l'embargo totale per una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto ...