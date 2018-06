Codacons | responsabili sabotaggi Atac dovranno risarcire danni

romadailynews

(Di venerdì 1 giugno 2018) Rienzi: se qualcuno ha sabotato mezzi ha messo a rischio sicurezza trasporti e salute passeggeri Roma -Di seguito le affermzioni del. Idi eventualia danno dei mezzila categoria degli utenti del trasporto pubblico per i rischi corsi sul fronte dell’incolumità. “E’ evidente che se qualcuno ha sabotato i mezzi pubblici ha messo a grave rischio non solo la sicurezza dei trasporti ma anche la salute dei passeggeri. I quali avrebbero potuto subire lesioni a causa dei roghi- spiega il presidente Carlo Rienzi-. Per questo ilsi costituirà parte offesa nell’inchiesta della magistratura. Se saranno accertatetà nei confronti dei lavoratori o altri soggetti, costorogli utenti per i gravi rischi corsi”. L'articolo...