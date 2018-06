Clima bollente

calcioweb.eu

(Di venerdì 1 giugno 2018) (AdnKronos) – Ma che caldo fa. Dalla seconda decade del mese di maggio ilin Italia ha iniziato a scaldarsi gradualmente grazie alla presenza dell’alta pressione di origine africana che, a fasi alterne, ha continuato ad influenzare le temperature su tutte le regioni italiane. I dati alla mano – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – sono chiari: le regioni meridionali sono state le zone più calde, data la vicinanza alla lingua rovente dell’anticiclone africano. Le zone interne della Sicilia hanno misurato 36°C come a Catenanuova in provincia di Enna, ha fatto caldo in Puglia con Taranto che ha raggiunto e che continuerà a toccare valori termici diurni superiori ai 32°C, sopra i 30°C in Basilicata, segnatamente sul materano. Sul resto delle regioni meridionali le temperature si sono avvicinate spesso ai trenta gradi superandoli solo ...