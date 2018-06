Città della Salute di Torino | Silvio Falco ha nominato Giovanni La Valle direttore

'Trieste Città della conoscenza' : dopo cinque anni torna a settembre 'La Notte dei Ricercatori' : Tutto ciò dimostra ancora una volta quanto sia importante Trieste per la scienza e la scienza per Trieste'. Parole di soddisfazione anche da parte del Rettore Maurizio Fermeglia che ha tra l'altro ...

Ermal Meta a Tirana riceve le chiavi della Città dal sindaco : “Un grande artista e un ragazzo raro” (foto) : Una grande sorpresa per Ermal Meta a Tirana: il cantautore d'origini albanesi si trova in questi giorni nella capitale albanese per un concerto in piazza Scanderbeg , in occasione della Festa della Repubblica. Un grande orgoglio quello per Ermal Meta che venerdì 1 giugno, durante un incontro con il sindaco di Tirana, ha ricevuto le chiavi della città: si tratta del secondo riconoscimento, dopo aver ricevuto lo scorso marzo le chiavi della ...

Campidoglio e Istat fotografano qualità della vita - bisogni e aspettative dei cittadini : Una base informativa di indicatori utili per valutare lo stato del benessere, i bisogni e le aspettative dei cittadini di

Calcio - Serie B 2018 : confermata la penalizzazione al Bari. Il Cittadella giocherà in casa il turno preliminare dei play-off : Ora è definitivo: la Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Bari avverso la penalizzazione di due punti comminata per irregolarità amministrative. A gongolare è il Cittadella, che scavalca i pugliesi in classifica arpionando il sesto posto, mentre i pugliesi scendono al settimo. Ciò comporta una variazione nel turno preliminare dei play-off, rinviato, proprio per questa vicenda, di una settimana: sarà il Cittadella, e non il ...

Bari - ricorso respinto : il playoff si giocherà a Cittadella : La Corte d'Appello della Federcalcio ha respinto il ricorso del club pugliese: confermata la penalizzazione di due punti. L'articolo Bari, ricorso respinto: il playoff si giocherà a Cittadella è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bocciato il ricorso : il Bari giocherà a Cittadella : La Corte d'Appello Federale ha respinto il ricorso avverso la penalizzazione di due punti in classifica inflitta dal Tribunale Federale Nazionale al Bari per inadempienze amministrative e contabili ...

Serie B Bari - ricorso respinto. Resta il -2 : play off a Cittadella : ROMA - La Corte d'appello della Federcalcio ha respinto il ricorso del Bari contro la penalizzazione di 2 punti inflitta per il presunto mancato pagamento da parte del club pugliese di contributi e ...

Biodiversità e divulgazione : il Parco dell’Aspromonte protagonista della 10ª edizione di “Cittanova Floreale” : Il giardino tematico “Un Parco di Biodiversità” ed i Laboratori di educazione ambientale. Workshop di sensibilizzazione e di promozione della candidatura alla Rete Geoparchi Unesco; e ancora, una mostra fotografica sulla flora e sulla fauna dell’Aspromonte, escursioni guidate e stand espositivi con materiale divulgativo. Il Parco dell’Aspromonte sostiene, con diverse attività, la decima edizione di “Cittanova Floreale”, unica mostra-mercato di ...

Ravenna Festival. Dante - I Mosaici : la XXIX edizione riparte dal cuore della Città : 1euro il biglietto degli spettacoli , la durata è di circa 40 minuti, . Per informazioni e prevendite: tel. 0544 249244 - www.RavennaFestival.org . Appuntamenti , Spettacolo

Milano - scrive poesie sui muri della Città : a processo per imbrattamento 'Le mie sono opere pazze' : Tra il 2011 e il 2014 ha coperto i muri di Milano con le sue poesie. Ora, Ivan Tresoldi, imprenditore e 'poeta di strada' è finito sul banco degli imputati per imbrattamento. In aula, davanti al ...

Crotone - Pd : in Città è scomparso dai radar della politica : Una sede ancora esiste in Via Panella e c’è chi, ogni mattina, apre il portone nell’attesa che qualche dirigente, locale

Napoli Città della poesia : a San Domenico Maggiore quattro giorni di versi e musica : “CUT, il container di poesia e musica”, si svolgerà a Napoli dal 31 maggio al 3 giugno nelle splendide sale del complesso di San Domenico Maggiore ed è un progetto unico nel suo genere che vede la città di Napoli per 4 giorni contenitore contemporaneo di poesia e musica, due arti che si vanno a mescolare negli 8 appuntamenti che vedono protagonisti nazionali ed internazionali interpretarle.Continua a leggere

In via Napoli voilà 'Core Facilities' - la 'cittadella della scienza' per ricercatori e imprese del territorio : Attendere un istante: stiamo caricando il video... Una vera e propria 'cittadella della scienza' dove rendere più puntuale ed efficiente il lavoro di studenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Foggia. E' quella inaugurata nel quartier generale di via ...

Jankto - bordate all'Udinese : "Ci trattavano come schiavi nel peggior albergo della Città" : bordate di Jakub Jankto contro l'Udinese. Il ceco dal ritiro della nazionale racconta di aver vissuto una stagione complicata a Udine: "Abbiamo fatto più di due mesi in albergo in tutta la stagione - ha detto al...