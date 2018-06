Ciro l' Immortale torna sul set di Gomorra | ma stavolta dietro la telecamera

Gomorra 4 - via alle riprese con l’immortale Ciro che debutta alla regia : L(‘ennesim)a prova di quanto Gomorra vada forte in tutto il mondo è che la notizia del primo ciak a breve della quarta stagione e tutte le news è stata diffusa prima da Deadline e solo dopo dal comunicato ufficiale di Sky. I fan dell’intero pianeta possono dunque tirare un sospiro di sollievo d alla loro astinenza: le riprese della quarta stagione della serie ispirata dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano cominceranno a metà ...

“Ciro l’Immortale ci sarà”. Fan di Gomorra in visibilio dopo l’annuncio a sorpresa - a pochi giorni dal via delle riprese della quarta stagione. Attenzione - però : eccovi i dettagli : Difficile negare che il suo volto sia uno dei più conosciuti, apprezzati e omaggiati con continue citazioni di una serie, Gomorra, riuscita a entrare nel cuore degli spettatori italiani. dopo il clamoroso finale della terza stagione (sul quale non indugiamo troppo per non rovinare la sorpresa a chi ancora non ha avuto modo di vederlo) la notizia di nuove puntate pronte a sbarcare sul piccolo schermo ha così subito entusiasmato i fan. Ma ...