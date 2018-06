Ciclismo | ancora da spiegare la crisi di Fabio Aru al Giro d’Italia Accertamenti in corso

oasport

: Ma a uno che scatta a 80 Km dall'arrivo e si fa 3 salite da solo, che gli vuoi dire? Roba dell'altro mondo! #Froome… - LiaCapizzi : Ma a uno che scatta a 80 Km dall'arrivo e si fa 3 salite da solo, che gli vuoi dire? Roba dell'altro mondo! #Froome… - annadelbello1 : RT @Miziok67: #Ciclismo, la bufala delle #buche a @Roma smentite dal direttore del Giro d'Italia Mauro #Vegni. Italia paese della Disinform… - vittoriodiri : RT @Miziok67: #Ciclismo, la bufala delle #buche a @Roma smentite dal direttore del Giro d'Italia Mauro #Vegni. Italia paese della Disinform… -

(Di venerdì 1 giugno 2018)Aru al Tour de France?tutto da capire per quanto riguarda la situazione del sardo della UAE Emirates che è uscito con le ossa rotte dald’Italia 2018, iniziato da favorito per la Maglia Rosa e concluso con un ritiro nella diciannovesima tappa. È intervenuto ieri a Radiocorsa, nota trasmissione ciclistica sui canali di RaiSport il suo agente, Alberto Ziliani. “Il programma lo sceglieràassieme al team. Hanno un rapporto molto buono, sia con la squadra che i compagni che lo staff. Sceglieranno insieme cosa fare, ma al momento glisonoin”. Da decifrare dunquela(o ancor più in generale la mancanza di forma) arrivata al campione italiano sulle strade del Bel Paese. Fondamentale, dunque, come detto da Ziliani: “capire se ci sono responsabilità o qualche problema fisico che si possa risolvere”. L’obiettivo è quello ...