Ciclismo | accertamenti medici per Fabio Aru | il programma del sardo dipenderà dai

(Di venerdì 1 giugno 2018) Il legale diAru ha svelato che il corridoresi sta sottoponendo ad esamiper accertare cosa sia successo durante il Giro d’Italia Ilstagionale diAru resta al momento invariato, il corridore della UAE Emirates si sta sottoponendo in questi giorni ad alcuni testper capire cosa possa essere successo durante la terz’ultima tappa del Giro d’Italia. Ilha intenzione di valutare a fondo le proprie condizioni fisiche, per capire se modificare poi il proprioo lasciarlo così com’è. Foto Marco Alpozzi – LaPresse I primi controlli ematici hanno dato esito negativo, Aru però resta in attesa di ricevere il referto degli altri controlli svolti successivamente. “Bisogna capire se ci sono responsabilità o qualche problema fisico che si possa risolvere” le parole di Alberto Ziliani, agente di...