Chrome 67 per Android è in roll out con le schede orizzontali e nuove API : Dopo la versione desktop per Mac, Linux e Windows è in roll out anche la nuova versione di Google Chrome per Android. Si tratta di Chrome 67 e introduce varie novità più o meno interessanti come ad esempio il nuovo menù di navigazione per le schede orizzontale anziché verticale e nuove API dedicate alla realtà virtuale e alla realtà aumentata fra le altre cose. L'articolo Chrome 67 per Android è in roll out con le schede orizzontali e nuove API ...

In arrivo novità per Google Chrome - Google Play Film per Roku e Google Sign In : Scopriamo insieme alcune delle novità in arrivo per Google Chrome, la versione di Google Play Film e TV dedicata ai dispositivi Roku e Google Sign In L'articolo In arrivo novità per Google Chrome, Google Play Film per Roku e Google Sign In proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome : rimozione del lucchetto per i siti HTTPS : Vista la diffusione dei protocolli HTTPS come protocolli di sicurezza, Google ha deciso di eliminare il lucchetto verde dalla propria barra degli indirizzi. HTTP & HTTPS Il passaggio da HTTP ad HTTPS era necessario per fornire una maggiore sicurezza nella navigazione e nella raccolta dei dati. Nello scorso anno, Google, ha annunciato il forzato adeguamento ai protocolli SSL e HTTPS per molti siti. A supporto di quest’operazione, sarà presto ...

Chrome cambia gli avvisi di sicurezza. Cosa c'è da sapere : Google ha annunciato novità nel modo in cui mostrerà sul suo browser Chrome i siti web protetti da cifratura. Fino ad ora le pagine web protette dal protocollo HTTPS (HTTP Secure, cioè “HTTP Sicuro”, perché crea un canale di comunicazione sicuro rispetto a HTTP) sono indicate con l’immagine di un lucchetto e il termine “Sicuro” nella barra degli indirizzi. Ma in futuro, a partire dal ...

Mentre Google Home ora interagisce con Google Play Film - Netflix permette di saltare le sigle anche su Chromecast : Dopo l'annuncio al Google I/O 2018 l'interazione fra Google Home e Google Play Film è finalmente realtà e risulta essere in fase di roll out. Allo stesso tempo, rimanendo sempre in tema di fruizione di contenuti multimediali, l'app di Netflix per Android consente finalmente di saltare le sigle delle serie TV anche su Chromecast. L'articolo Mentre Google Home ora interagisce con Google Play Film, Netflix permette di saltare le sigle anche su ...

Ancora novità in arrivo per Google Chrome e Chrome OS : Con Google Chrome 66 gli sviluppatori hanno introdotto nuove restrizioni per quanto riguarda la riproduzione automatica dei video. Non tutti hanno apprezzato L'articolo Ancora novità in arrivo per Google Chrome e Chrome OS proviene da TuttoAndroid.

La Modalità Picture-in-Picture funziona su Google Chrome per Chrome OS e la versione Android si aggiorna : Da Reddit arriva una nuova importante testimonianza: la Modalità Picture-in-Picture di Google Chrome sembra essere attiva nella versione DEV 68+ su Chrome OS L'articolo La Modalità Picture-in-Picture funziona su Google Chrome per Chrome OS e la versione Android si aggiorna proviene da TuttoAndroid.

Torna la promozione di Rakuten.TV per Google Chromecast 2015 : Torna la promozione di Rakuten.TV che consente di acquistare Chromecast 2015 a soli 28,99 euro, spese di spedizione incluse, direttamente sul Google Store. L'articolo Torna la promozione di Rakuten.TV per Google Chromecast 2015 proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome potrebbe presto permettere di scegliere uno sfondo per le nuove schede : Il team di Google Chrome sta lavorando ad un aggiornamento con cui sarà introdotta la possibilità di impostare un'immagine di sfondo nelle nuove schede L'articolo Google Chrome potrebbe presto permettere di scegliere uno sfondo per le nuove schede proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome sta testando una omnibox ridisegnata per i suggerimenti di ricerca : Google, stando a quanto si è appreso recentemente, sta portando avanti dei test su Chrome per introdurre una omnibox (la barra degli indirizzi) rinnovata dal punto di vista del design e sotto il profilo del funzionamento, così da fornire agli utenti suggerimenti di ricerca più ricchi di dettagli. Scopriamo insieme la nuova omnibox introdotta nel canale Canary di Chrome. L'articolo Google Chrome sta testando una omnibox ridisegnata per i ...

Chrome OS : in arrivo miglioramenti per le app Android e il Bluetooth : Google continua a lavorare su Chrome OS e tra le ultime novità in arrivo vi sono alcuni miglioramenti relativi alle app Android ed alle funzionalità Bluetooth L'articolo Chrome OS: in arrivo miglioramenti per le app Android e il Bluetooth proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome beta per Android si aggiorna con il supporto per la realtà virtuale e qualche piccolo cambiamento grafico : Vi abbiamo già parlato di come Google abbia già reso disponibile agli sviluppatori Google Chrome 67 beta introducendo nuove funzionalità tra cui le WebXR API, ma ora l'aggiornamento si è propagato anche nella versione mobile per Android. Ecco a voi tutte le novità introdotte! L'articolo Google Chrome beta per Android si aggiorna con il supporto per la realtà virtuale e qualche piccolo cambiamento grafico proviene da TuttoAndroid.

Non Riesco A Fare Il Login Su Chrome per Android : Impossibile Fare il Login su Chrome per Android. Chrome per Android Login non funziona. Chrome Android Login messaggio di errore “l’account è già presente sul dispositivo” quando si prova a Fare l’accesso Impossibile Fare Login o accedere su Chrome Android Da qualche giorno a questa parte ho problemi di accesso a Chrome su Android. Il problema si presenta solo su Huawei […]

Dal salva password alla sicurezza - 5 estensioni utili per Chrome : Riempire il proprio browser di estensioni inutili, scaricate in preda alla foga, non è mai una buona idea. Potrebbero rallentare le prestazioni, oltre che occupare spazio inutile. Quindi, a ognuno la sua, in base alle proprie esigenze, e ricordando di tenere d’occhio l’aspetto sicurezza. Non sono stati rari casi in cui le più disparate componenti aggiuntive veniva utilizzati a scopi malevoli, dal mining a insaputa degli utenti alla ...