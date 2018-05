Christian Di Maggio fa a pezzi il Grande Fratello di Barbara D' Urso

L’esibizione di Lauren con Riki e l’omaggio a Sophia Loren con Christian De Sica : video dalla semifinale : Lauren con Riki ad Amici di Maria De Filippi, nell'esibizione durante la seconda sfida a squadre della semifinale di domenica 27 maggio. Il cantante, vincitore del circuito Canto di Amici lo scorso anno, è tornato nella scuola di Mediaset per esibirsi in Tremo e Dolor De Cabeza. Nella prima prova, la ballerina ha gareggiato contro Irama in duetto con Ornella Vanoni. Per la squadra dei Blu, Lauren si è esibita in un omaggio a Sophia Loren con ...