Chi è Toninelli | il nuovo ministro delle Infrastrutture

Nomi Ministri Governo Conte M5s-Lega - Chi sono?/ Ultime notizie - lo strano caso del non eletto Toninelli : Nomi Ministri Governo M5s-Lega: Di Maio e Salvini vice del premier Conte, ecco la lista completa. Savona agli Affari europei: ha consigliato lui Tria all'EcoNomia. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 00:21:00 GMT)

M5s-Lega - Toninelli : “Fra oggi e domani si potrebbe Chiudere. Premier? Ne parliamo dopo la firma del contratto” : Danilo Toninelli, capogruppo M5s, intercettato all’ingresso dei gruppi si definisce “ottimista per natura”: “Siamo molto fiduciosi. Lavoriamo costantemente giorno e notte e rileggiamo riga per riga per non commettere errori. potrebbe essere un giorno importante. Fra oggi e domani si potrebbe chiudere. Vi sono alcuni nodi da sciogliere fra Di Maio e Salvini e se verranno sciolti si parte. Premier? Prima il contratto, che ...

Governo - Centinaio (Lega) : “Con la buona volontà le distanze si sistemano”. Toninelli (M5s) : “48 ore e si Chiude” : “Al contratto di Governo mancano solo le virgole”‘ dichiarava qualche giorno fa Gian Marco Centinaio, ma le distanze sono state palesate da Matteo Salvini al termine delle Consultazioni con il Presidente Mattarella. Eppure il capogruppo al Senato del Carroccio minimizza: “Sono distanze che con la buona volontà si possono sistemare”. Per Centinaio per terminare il ‘contratto’ “è questione di ...

Governo - Toninelli (M5s) : “Chiesto tempo a Mattarella. Berlusconi disponibile a passo indietro? Ce lo dirà Forza Italia” : “Abbiamo chiesto ventiquattro ore al presidente Mattarella che ce le ha concesse e ora aspettiamo il centrodestra. Se Berlusconi è disponibile ad un passo indietro per far nascere un Governo M5S-Lega ce lo dirà Forza Italia”. Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 stelle Danilo Toninelli uscendo da Montecitorio L'articolo Governo, Toninelli (M5s): “Chiesto tempo a Mattarella. Berlusconi disponibile a passo indietro? Ce lo ...

Governo - Toninelli : 'La questione Salvini è Chiusa - ha tradito i suoi elettori' : ... serve spirito nuovo nel partito' Consultazioni, Fico: 'Mandato ha avuto esito positivo' Di Maio premier punto irrinunciabile? 'Di Maio premier punto irrinunciabile? Non per noi come forza politica, ...

Governo - Toninelli a base M5s : “Dialogo? Strategia diChiarata”. Il No di Calenda (Pd) : “Programma sarebbe di Grillo e Caseleggio” : Il giorno delle nuove consultazioni del Presidente della Camera Roberto Fico, si aprono con le dichiarazioni di Danilo Toninelli all’ingresso di Montecitorio. La base M5S rumoreggia contro un accordo con il PD? “Non sono d’accordo. Stiamo facendo esattamente quello che diciamo da prima della campagna elettorale: cioè un appello a tutte le forze politiche nel caso in cui non avessimo avuto il 51%. Il contratto – ...

M5s - Toninelli : “Di Battista su Salvini-Dudù? La parola in sé si poteva evitare - ma cerChiamo di capire il contesto generale” : “Io ho profondo rispetto per le istituzioni e uno dei luoghi sacri è il Quirinale. Abbiamo visto quella scena con Salvini che leggeva un testo condiviso con il centrodestra e dietro Berlusconi che mimava e gesticolava, prendendo in giro se stesso, Salvini e lo stesso Quirinale”. Esordisce così, ai microfoni di Radio 102.5, il capogruppo M5s alla Camera, Danilo Toninelli, rispondendo a una domanda di Pierluigi Diaco sulla opportunità ...

TONINELLI - M5S “GOVERNO CON LEGA - MAI CON BERLUSCONI”/ Toti sta con Salvini : "Qualcuno subito a Palazzo Chigi" : Governo, Giorgetti apre a Di Maio premier: TONINELLI invece chiude su Centrodestra, "accordo con LEGA ma senza Berlusconi. Se fallisce Casellati, speriamo in un accordo col Pd"(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:02:00 GMT)

