Chi è Samantha Cohen | l’assistente che trasformerà Meghan Markle in una Duchessa

dilei

: RT @Iperbole_: Le autorità delle Hawaii hanno avvertito la popolazione di 'non cuocere i marshmallow sulla lava delle eruzioni'. Come vede… - pengo_samantha : RT @Iperbole_: Le autorità delle Hawaii hanno avvertito la popolazione di 'non cuocere i marshmallow sulla lava delle eruzioni'. Come vede… - Samantha_Coccia : @VuoiNonPuoi @Jaaas_music Capello libero di fare swiiiiiiiish ahahahahahahahahahah ahahahahahahahahahah Con tutta… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) I primi sei mesi di matrimonio saranno piuttosto difficili per, che dovrà fare i conti con. Da qualche settimana infatti la temibile assistente della Regina Elisabetta II ha lasciato Buckingham Palace per trasferirsi a Kensington Palace e diventare l’ombra dei due novelli sposi. La Sovrana ha deciso di rompere la tradizione, accettando che suo nipote sposasse un’attrice americana, per giunta divorziata, ma di certo continua a tenere all’etichetta. Per questo ha deciso di reclutare, affidandole un arduo compito: istruireper trasformarla in una vera Royal Lady. Originaria di Brisbane, in Australia,ha 49 anni e da 17 è accanto alla Regina Elisabetta come sua assistente personale. A Palazzo viene soprannominata The Panther, un nome che di certo racconta meglio di mille parole il caratterino piuttosto duro ...