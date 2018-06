Chi è Giulia Grillo | il nuovo ministro della Salute del governo M5S-Lega

fanpage

(Di venerdì 1 giugno 2018) IldelM5S-, catanese, 43 anni, laureata in Medicina con una specializzazione in medicinale e non parente di Beppe. Ilè stata un'accesa contestatrice dell'exLorenzin e in più di un'occasione si è dichiarata sfavorevole alla reintroduzione dell'obbligo vaccinale.La capogruppo pentastellataè ildelM5S-. Catanese, 43 anni,è laureata in Medicina, ha una specializzazione in medicinale e non è parente di Beppe, come molti sono portati a credere causa cognome.milita nel Movimento 5 Stelle da ormai 10 anni e nel 2008 è stata candidata alle elezioni regionali siciliane nella lista “Amici di Beppecon Sonia Alfano Presidente”, ma non venne eletta.