Chi è Alfonso Bonafede | il nuovo ministro della Giustizia del governo M5s-Lega

Alfonso Bonafede - Chi è il ministro della Giustizia - : Siciliano, soprannominato "mister Wolf" per la sua vicinanza a Luigi Di Maio, è avvocato al Foro di Firenze. Nel 2009 ha sfidato Matteo Renzi alle comunali del capoluogo toscano. Lavora nella stessa ...

Visioni in Musica : Concerto di Chiusura dell'Orchestra Filarmonica Campana sabato 26 al Teatro Sant'Alfonso di Pagani. : ... di cui viene proposta la suite per pianoforte La Stanza dei Burattini scritta dal compositore dopo le esperienze come pianista al Teatro San Carlino di Roma durante gli allestimenti di spettacoli ...

Tragedia Rigopiano - Gerardis ex dirigente indagata Chiamata in causa da D'Alfonso - spieghi lui : Pescara - ''Ho avuto notizia del fatto di essere coinvolta, insieme ad altri colleghi, nelle attività di indagine della procura di Pescara sui drammatici fatti di Rigopiano. Si tratta, per quanto mi consta, di un atto dovuto, direttamente conseguente al contenuto della memoria depositata a firma di Luciano D'Alfonso nei giorni scorsi''. Lo dice all'Ansa l'ex direttore generale della Regione Abruzzo ...

InChiesta Mare-Monti - la corte d'Assise assolve Luciano D'Alfonso e Carlo Toto : L'Aquila - La corte d'Appello dell'Aquila ha assolto per non aver commesso il fatto dai reati di truffa e falso il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, nell'ambito del processo Mare-Monti che si è svolto all'Aquila. D'Alfonso il 17 aprile 2017 aveva rinunciato alla prescrizione. Con lui è stato assolto con la stessa formula l'imprenditore Carlo Toto, patron dell'omonimo gruppo ...

Tragedia dell'hotel Rigopiano : indagati il governatore Luciano D'Alfonso e i suoi predecessori Del Turco e Chiodi : L'attuale presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e gli ex presidenti della stessa Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi sono indagati dalla Procura di Pescara per omicidio, lesioni in merito ...

Rigopiano - inChiesta al “terzo livello” : indagati il governatore Luciano D’Alfonso e i suoi predecessori Del Turco e Chiodi : L’inchiesta è arrivata al terzo livello, quello politico. Ci sono anche l’attuale governatore della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso e i suoi predecessori Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi tra gli indagati per la tragedia dell’hotel Rigopiano. La procura di Pescara ha iscritto gli ultimi tre presidenti con l’accusa di omicidio colposo, lesioni e disastro colposo per la morte di 29 persone nella Spa di Farindola, ...

