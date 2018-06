“Che svolta!” Rocco Casalino | dal GF al governo

caffeinamagazine

: @Paolo_Bargiggia Una cosa l'ha fatta il canone rai sulla bolletta della luce che svolta. - NoxFeriduni : @Paolo_Bargiggia Una cosa l'ha fatta il canone rai sulla bolletta della luce che svolta. - marizar_ud : RT @Marco929931: @italia_nel_caos @MaleficoRojo Questo è un governo da rivolta altro che svolta ?? - Marco929931 : @italia_nel_caos @MaleficoRojo Questo è un governo da rivolta altro che svolta ?? -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Una storia che ha fatto e che sta facendo discutere parecchio in rete, in queste ore particolarmente concitate sotto il profilo politico che hanno visto l’Italia prima correre il rischio di tornare per l’ennesima volta alle urne per una nuova tornata elettorale e poi finalmente con unpronto ad assumersi le proprie responsabilità, quello guidato dal neo premier Roberto Conte e animato dalle forze congiunte di Lega e Cinque Stelle. In mezzo alle sarabanda di personaggi che per la prima volta gli italiani stanno scoprendo, con diversi ministri finora sconosciuti ai più, c’è un nome però che non è passato inosservato. Di chi si tratta? Di, ingegnere che il pubblico più attento ricorderà sul piccolo schermo come uno degli inquilini della casa del Grande Fratello nel 2000. Si trattava della prima edizione assoluta del reality show e il buon ...