Che fine ha fatto Melania Trump?

La finale di Amici di Maria De Filippi tra il 9 e il 10 giugno - Che fine fanno le date instore di Einar e Irama? : La data della finale di Amici di Maria De Filippi è ancora oggi un mistero. Era ufficiale che fosse il 2 giugno, poi a sorpresa è stata aggiunta una puntata e cancellata la puntata di sabato 2 giugno a favore di domenica 3 giugno. Domenica però andrà in onda la semifinale del programma, non la finale che invece è attesa per la settimana successiva. Resta da chiarire il giorno. C'è chi vocifera il 10 giugno, per conservare lo spostamento alla ...

Fine del lavoro tradizionale? Un nuovo studio rivela Che il 70% delle persone evita l’ufficio per lavorare altrove : Secondo lo studio più di due terzi degli interpellati lavora da remoto una volta alla settimana, mentre oltre il 50% lo fa per metà della settimana, determinando un’importante rivalutazione degli immobili aziendali L’emergere di questa tendenza è dettata da innovazione tecnologica, globalizzazione e cambiamenti nelle aspettative dei lavoratori, secondo IWG, che rappresenta il gruppo primario di aziende fornitrici di spazi di lavoro flessibile, ...

Rinnovabili : Che fine ha fatto l’Era Solare? Se ne parla ai Colloqui di Dobbiaco : La transizione verso l’Era Solare è da tempo al centro di conferenze internazionali, impegni e prese di posizioni dei governi di (quasi) tutto il mondo. Eppure, mai come in questi ultimi anni è cresciuto il divario tra realtà e retorica, con le emissioni globali di CO2 che nel 2017 hanno raggiunto il loro picco e, tanto per rimanere con un esempio in Europa, la rinuncia del governo tedesco al raggiungimento degli obbiettivi climatici delle ...

CARAGLIO/ Riapre Beico - la "finestra" sul meglio Che la Valle Grana ha da offrire : Dopo la pausa invernale, sabato 2 giugno riparte il servizio offerto da Beico, la finestra sulla Valle Grana gestita dall'associazione La Cevitou dal 2005 presso il Filatoio di CARAGLIO, in provincia ...

Biagio Antonacci ai Wind Music Awards 2018 su Rai1 con una novità dopo la fine del DediChe e Manie Tour : Ci sarà anche Biagio Antonacci ai Wind Music Awards 2018 su Rai1, nel cast della kermesse Musicale che sarà registrata in due puntate il 4 e 5 giugno all'Arena di Verona e andrà in onda su Rai1 il 5 e 12 giugno in prima serata. Nel corso dei due eventi condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che vedranno anche la partecipazione di ospiti internazionali, verranno consegnati come sempre riconoscimenti e premi speciali agli artisti capaci ...

“Alla fine è successo davvero…”. GF : Simone Coccia - nessuno se lo aspettava. Ciò Che si dice di lui divide il pubblico a metà : È una strana edizione del Grande Fratello, questa. Gli sponsor che se ne vanno, livelli di trash inimmaginabili, atti di violenza e bullismo all’interno della casa, insulti, nudi, personaggi dal livello culturale pari a zero, i due Ken umani. Insomma, alla fiera del trash, per tre soldi, nessuno comprò niente. E ci mancherebbe altro, commenta qualcuno. Nel frattempo tuttavia, le cose vanno avanti, il gioco continua e come diceva il grande ...

Chelsea Clinton contro Ivanka Trump : fine di un'amicizia : L'amicizia tra Ivanka Trump e Chelsea Clinton è arrivata al capolinea. A dirlo è la figlia dell'ex presidente degli Stati Uniti Bill, Chelsea, che, in un'intervista al quotidiano inglese The Guardian, spiega le motivazioni che hanno portato le due ad allontanarsi. Da quando la figlia del presidente repubblicano è entrata nell'amministrazione del padre, le due non si sono più sentite. Dietro la fine dell'amicizia si ...

Tappa accorciata per la fine del Giro d’Italia : ciclisti contro le buChe di Roma : Cala il sipario sul Giro d'Italia. Un Giro da cartolina. Purtroppo macchiato da un finale rocambolesco da commedia all'italiana. Le buche di Roma, ultima Tappa della corsa rosa, si...

Che fine ha fatto? Da Doni a Iaquinta - da Adiyiah a Baccaglini : la 4a stagione : ... ci aiuta a mantenere una profonda memoria storica dello sport più bello del mondo . Con l'augurio di tornare l'anno prossimo con tante altre storie da raccontarvi, riassumiamo elencandole qui le 36 ...

Le "Case bianChe" di Brescia : rifiuti dalle finestre e paura : Brescia - Il Papa si è fermato alle "Case Bianche" di via Salomone. Ma oltre Milano le strade del degrado non si fermano. Anzi, a Brescia, le torri di San Polo non hanno niente da invidiare alle ormai famose Case Banche della Trecca, di cui da un anno si parla dopo la visita di Bergoglio.San Polo è il quartiere più popoloso di Brescia. Cinque torri svettano tagliando il cielo della città. Sono state costruite negli anni in cui la verticalità era ...

FINE DELL'EURO/ E Italia a pezzi : a qualcuno può anChe far comodo… : La situazione dell’Italia non è facile e l’arrivo di un governo populista quando si avvicina la FINE dell’euro sembra una coincidenza piuttosto curiosa. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 06:02:00 GMT)PAOLO SAVONA/ "L'euro rischia di 'uccidere' l'Italia: conviene uscire", di M. BiscellaEURO/ L'opzione per cui fanno il tifo i mercati (ma che fa male all'Italia), di P. Annoni

Piazza Affari crolla a fine ottava - male banChe e utility : Si profilano tempi più lunghi per la scelta della squadra di governo con ancora forti dubbi sulla scelta di alcuni dicasteri chiave, a partire da quello dell'Economia. Salvini e Di Maio continuano a ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome da antologia! Attacca da solo a 80 km dal traguardo - Che frullata sullo sterrato delle Finestre! Ribalta tutto : Chris Froome vuole letteralmente riscrivere la storia del ciclismo. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France sta cercando di Ribaltare il Giro d’Italia 2018: attardato di 3’22” da Simon Yates, infatti, il britannico si sta rendendo protagonista di uno show che entrerà per sempre nella leggenda di questo sport. Il capitano del Team Sky ha messo alla frusta i propri compagni di squadra già sulle prime rampe del Colle delle ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome da antologia! Attacca da solo a 80 km dal traguardo - Che frullata sullo sterrato delle Finestre! Ribalta tutto : Chris Froome vuole letteralmente riscrivere la storia del ciclismo. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France sta cercando di Ribaltare il Giro d’Italia 2018: attardato di 3’22” da Simon Yates, infatti, il britannico si sta rendendo protagonista di uno show che entrerà per sempre nella leggenda di questo sport. Il capitano del Team Sky ha messo alla frusta i propri compagni di squadra già sulle prime rampe del Colle delle ...