C' è stato un suicidio a Santa Ninfa Si è tolto la vita un giovane di 28 anni

Poliziotta in coma - nessuna impronta sulla pistola che le ha sparato. «Non è stato un tentativo di suicidio» : Chi l'ha visto torna sul caso di Sissy Trovato Mazza. Recenti analisi hanno mostrato che sulla sua pistola di servizio non ci sono impronte, nemmeno le sue, quindi non avrebbe premuto lei il...

Fausto Filippone/ Omicidio-suicidio a Francavilla - l’inquietante conferma : è stato lui ad uccidere la moglie : Fausto Filippone, Omicidio-suicidio a Francavilla, l’inquietante conferma: è stato lui ad uccidere la moglie. Arrivano i primi esiti dopo l'autopsia eseguita su Marina Angrilli(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 08:44:00 GMT)

Uccide la sorella con l'acido e tenta il suicidio. Arrestato : Torino - Tragedia della disperazione in frazione Frescondino, nel piccolo comune di San Salvatore di Monferrato, in provincia di Alessandria. Antonino Paratore, 67 anni ha ucciso la sorella, Rosangela ...

Uccide la sorella malata con l’acido - poi tenta il suicidio : arrestato un 67enne : Tragedia della disperazione nel Monferrato, dove un uomo ha ucciso la sorella e poi tentato di togliersi la vita

G8 - pm Sabella condannato a risarcimenti milionari/ Video - "Ho pensato al suicidio. Ora lo stato sacrifica me" : G8, pm Sabella condannato a risarcimenti milionari dalla Corte dei Conti, oggi pensa al suicidio. Lo sfogo del magistrato a Vanity Fair e la delusione da parte dello Stato.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 20:16:00 GMT)

Napoli - operaio Cub su una gru : “Se mi butto non sarà suicidio ma omicidio di stato” : “Siamo i lavoratori del Cub e c’è un nostro collega che sta protestando su una gru. Abbiamo 4-5 anni di stipendi arretrati e non ci sono stati versati contributi. Ora stiamo aspettando un decreto regionale per lavorare 18 mesi per i Comuni campani. Tra di noi ci sono stati diversi suicidi negli ultimi anni” Così un lavoratore del Cub Campania. “Siamo 1140 in Campania e nessuno prende in considerazione che ci sono padri ...

“Ogni maledetta sera…”. Robin Williams - spunta solo ora quel dettaglio doloroso sulla sua morte. A 4 anni dal suicidio - è la moglie a rivelare la triste verità : “È stato orribile” : Lo abbiamo amato e per questo anche pianto. Per tanti di noi la morte di Robin Williams ha segnato un passaggio doloroso nel quale in molti abbiamo pensato la stessa cosa: “Nessun attore riuscirà mai a superare quel talento”, forse sbagliavamo, forse no. Fatto sta che le lacrime versate per il nostro personalissimo e idealizzato Patch Adams, sono ancora lì, a bagnare le nostre gote, ogni qual volta che sui social una foto, emozionando, ...