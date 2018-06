Catania | una targa in ricordo del maresciallo Alfredo Agosta

Catania - spari contro casa di una maestra sospesa per maltrattamenti : Catania, spari contro casa di una maestra sospesa per maltrattamenti Catania, spari contro casa di una maestra sospesa per maltrattamenti Continua a leggere L'articolo Catania, spari contro casa di una maestra sospesa per maltrattamenti proviene da NewsGo.

Catania - spari contro casa di una maestra sospesa per maltrattamenti : Catania, spari contro casa di una maestra sospesa per maltrattamenti Catania, spari contro casa di una maestra sospesa per maltrattamenti Continua a leggere L'articolo Catania, spari contro casa di una maestra sospesa per maltrattamenti proviene da NewsGo.

Catania - spari contro casa di una maestra sospesa per maltrattamenti su alunni : Tre colpi di arma da fuoco sono stati esplosi durante la notte contro la porta di casa della donna ad Aci Catena, nel Catanese. La 59enne è indagata per maltrattamenti e lesioni volontarie nei confronti dei suoi piccoli alunni e per questo soggetta a misura interdittiva dalla professione per dodici mesi.Continua a leggere

Catania - stuprata dopo una notte in discoteca : “Sono bestie” : Catania, stuprata dopo una notte in discoteca: “Sono bestie” A Mattino Cinque il racconto della ragazza sulle violenze subite dal branco che ha filmato tutto in un video. Continua a leggere L'articolo Catania, stuprata dopo una notte in discoteca: “Sono bestie” proviene da NewsGo.

Catania - dimenticano un alunno di 11 anni al termine di una gita : insegnanti denunciati : Catania, dimenticano un alunno di 11 anni al termine di una gita: insegnanti denunciati Catania, dimenticano un alunno di 11 anni al termine di una gita: insegnanti denunciati Continua a leggere L'articolo Catania, dimenticano un alunno di 11 anni al termine di una gita: insegnanti denunciati proviene da NewsGo.

Catania - dimenticano un alunno di 11 anni al termine di una gita : insegnanti denunciati : La polizia ha denunciato due insegnanti per aver "dimenticato" un alunno di 11 anni nel centro storico di Catania. L'episodio è avvenuto dopo un evento al quale i professori avevano accompagnato una ...

Catania - dimenticano un alunno dopo una gita : insegnanti denunciati : Uno dei prof si sarebbe poi precipitato con lo scooter in centro per recuperare il bimbo e dirgli: "Non raccontarlo a nessuno, è un segreto"

Catania - dimenticano un alunno di 11 anni al termine di una gita : insegnanti denunciati : Catania, dimenticano un alunno di 11 anni al termine di una gita: insegnanti denunciati Catania, dimenticano un alunno di 11 anni al termine di una gita: insegnanti denunciati Continua a leggere L'articolo Catania, dimenticano un alunno di 11 anni al termine di una gita: insegnanti denunciati proviene da NewsGo.

Dimenticano l'alunno di 11 anni dopo una gita a Catania : insegnanti denunciati. "Non dire nulla - è un segreto" : Avrebbero 'dimenticato' nel centro storico di Catania un bambino di 11 anni al termine di un manifestazione alla quale avevano accompagnato la scolaresca. È quanto la polizia contesta a due insegnanti, ora denunciati per abbandono di minore.Ad accorgersi dell'assenza del piccolo è stato uno degli insegnanti dopo la telefonata di una persona che aveva trovato il piccolo spaventato ed in lacrime. Uno dei docenti si sarebbe subito ...

Catania - una goleada che Rende : a.cig., Eccome se contava, il secondo posto. Cristiano Lucarelli, almeno a parole, ne aveva in qualche modo sminuito l'importanza per allentare la tensione della vigilia dopo due settimane stressanti ...

Giro d'Italia : bis di Viviani a Eilat con una volata da pistard - si riparte da Catania : L'olandese, che è anche campione del mondo, guadagna 37 secondi rispetto a uno dei suoi più temibili avversari Froome, che era caduto in mattinata prima di partire, e ben 50 su Fabio Aru, un altro ...

Armi - sequestrato un arsenale a Catania : una persona arrestata : Un arsenale di Armi, tra cui una penna pistola, e' stato scoperto dalla polizia nel quartiere di Nesima a Catania. In manette l'uomo che deteneva le Armi.

Condannato a otto anni l'uomo che stuprò una dottoressa a Catania : Il ventisettenne Alfio Cardillo è stato Condannato a otto anni, per aver sequestrato e violentato per diverse ore la dottoressa cinquantaduenne Serafina Strano, mentre prestava servizio alla guardia medica di Trecastagni, in provincia di Catania.La sera del 19 settembre 2017, il ragazzo si era recato alla guardia medica con la scusa di farsi visitare e medicare, ma le intenzioni erano tutt'altre. Cardillo, infatti, dopo aver preso ...

Omicidio a Catania : trovata una donna morta in spiaggia : Omicidio a Catania – Una donna è stata ritrovata lungo la spiaggia in queste ultime ore e non è ancora stata identificata. La vittima è stata ritrovata parzialmente priva di vestiti ed a quanto emerso dalle prime indiscrezioni potrebbe essere stata picchiata. Intanto si indaga per Omicidio a Catania: la morte della donna risalirebbe a due giorni fa. Omicidio a Catania, si attende l’autosia per la vittima ritrovata in spiaggia Le ...