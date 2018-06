Catania | padre abusava del figlio | arrestato Siracusa | commerciante adescava minorenni

Morta dopo un aborto a Catania nel 2016 - il padre : 'Denuncio i medici' : Sono state chiuse a marzo 2018 le indagini sulla morte di Valentina Milluzzo , la ragazza siciliana di 34 anni che nel 2016 morì per un'infezione all' ospedale Cannizzaro di Catania dopo aver abortito ...

Catania : padre uccide figlio - prima notte in carcere : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) – prima notte in carcere per Saverio Ansaldi, l’uomo di 77 anni che ieri pomeriggio ha ucciso a coltellate il figlio Graziano di 46 anni e ferito gravemente l’altro figlio, Aurelio di 43 anni. L’anziano uomo è stato interrogato a lungo dal pm di turno della Procura di Caltagirone, diretta da Giuseppe Verzera, che coordina le indagini. E dopo la verbalizzazione degli atti per lui si sono aperte ...